SIENA – La sostenibilità degli edifici: un game che non è un gioco. E’ questo il nome del laboratorio scelto dall’Istituto d’istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena per l’Open day di mercoledì 19 gennaio. Un’intera apertura straordinaria, in presenza, dedicata al corso Interior design sostenibilità ambientale Cat, dalle ore 18 alle ore 19 e aggiunta in seguito alle numerose richieste di orientamento arrivate all’istituto.

Inoltre, venerdì 21 gennaio, dalle ore 18 alle ore 19, un nuovo Open Day on line con la presentazione di tutti i corsi di studio: dal settore tecnologico al settore economico. Interverranno il dirigente scolastico Alfredo Stefanelli, i docenti dei vari indirizzi e gli studenti tutor per chiarire e rispondere alle domande degli studenti che si devono iscrivere e dei loro familiari. Infine, la segreteria del Bandini sarà aperta sabato 22 gennaio, dalle ore 9 alle ore 13, per fornire supporto alle famiglie per la compilazione dei moduli e delle domande di iscrizione.