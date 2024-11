CHIANCIANO TERME – Nove spettacoli in abbonamento, due fuori abbonamento ed un evento speciale, tra questi tre anteprime nazionali assolute, due produzioni originali, una residenza artistica, artisti affermati e giovani emergenti, per offrire un cartellone coinvolgente e di qualità, originale e innovativo.

Si chiama ‘Lascia il segno’ il nuovo cartellone della stagione del Teatro Caos 2024/2025 di Chianciano Terme organizzato da Lst-Teatro e al via da sabato 9 novembre. Un’idea di teatro come “fatto sociale”, condividendo e perorando la concezione gramsciana di un teatro che comincia prima e finisce dopo, ossia che non si esaurisca nel solo momento dell’evento spettacolo al quale si assiste, ma anzi, che non finisca mai, ma sia continua e duratura occasione di incontro e di riflessione; un Teatro del sempre. Ecco allora la proposta di poter incontrare gli artisti prima di ogni spettacolo, condividendo con loro il racconto e l’esperienza della creazione artistica, non solo attraverso la rappresentazione, ma anche attraverso un piacevole rito collettivo e conviviale da consumare insieme nel nuovo Ridotto del Teatro Caos.

“Vorremmo lasciare il segno perché ci opponiamo fortemente a che il teatro sia solo la conta dei biglietti, sia merce da mercato – sottolinea il direttore artistico Manfredi Rutelli. – Noi vogliamo un teatro come esperienza e vorremmo un pubblico consapevole del volerla fare. Non si tratta solo di vendere biglietti, ma di pensare, insieme, la città, la società e il mondo”.

“Lascia il segno come funzione di crescita culturale, di ampliamento degli orizzonti, di sviluppo di una coscienza critica, di sensibilizzazione alla bellezza, che l’attività teatrale ha all’interno di una comunità – aggiunge Michele Micheli, assessore alle politiche culturali del Comune di Chianciano Terme. – Per questo la direzione artistica propone scelte che stimolino il confronto, la riflessione, il dubbio, il divertimento intelligente, che infondano piacere e sottraggano preventivamente terreno alla possibile deriva di inciviltà degli individui, della società, della politica”.

Il programma Il via sabato 9 novembre ore 21.15 con Il Bar sotto il mare prima nazionale di Stefano Benni regia e adattamento di Emilio Russo con Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’Innocenti produzione Tieffe Teatro La Macchina del Suono (ore 18.30 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito); sabato 23 novembre ore 21.15 Il Dio dell’acqua di Gianni Guardigli regia di Alessandro Di Murro con Daniela Giovanetti musiche originali Enea Chisci, una produzione Gruppo della Creta (ore 18.30 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito). Domenica 22 dicembre ore 18.30 La fiaba dell’amore lento prima nazionale assoluta da una fiaba di Andrea Kaemmerle con Daniela Morozzi e Andrea Kaemmerle regia Manfredi Rutelli coproduzione LST Teatro e Guascone Teatro (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito).

Sabato 18 gennaio ore 21.15 Lei Lear di e con Chiara Fenizi e Julieta Marocco regia André Casaca, Chiara Fenizi e Julieta Marocco consulenza artistica Francesco Ferrieri produzione SCARTI – Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, Muchas Gracias, Teatro C’Art (ore 18.30 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito), sabato 1 febbraio ore 21.15 Guida pratica per coppie alla deriva di Michele Riml regia di Nicola Pistoia con Massimiliano Vado e Danila Stalteri una Produzione StratLAB (ore 18.30 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito).

Domenica 16 febbraio ore 18.30 Smarrimento uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino scene e luci Lucio Diana Produzione Marche Teatro (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito), domenica 23 febbraio ore 18.30 Il figlio migliore scritto e diretto da Enrico Lombardi regista assistente Alessandra Crotti con Matteo Carnevali e Andrea Poggi produzione Compagnia Enrico Lombardi /Quinta Parete (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito).

Domenica 2 marzo Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro testo e regia Emanuele Aldrovandi con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia scene Francesco Fassone costumi Costanza Maramotti luci Antonio Merola produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito), domenica 30 marzo ore 18.30 Dov’è la vittoria di Agnese Ferro, Giuseppe Maria Martino, Dario Postiglione regia Giuseppe Maria Martino con Martina Carpino, Luigi Bignone e Antonio Elia produzione Teatro Di Napoli–Teatro Nazionale, Casa Del Contemporaneo e Collettivo Bestand (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito).

Sabato 7 dicembre ore 21.15 fuori abbonamento 666.PPP Quel diavolo di Pasolini prima nazionale assoluta (aperitivo offerto dal birrificio L’Olmaia ingresso gratuito) con Giulia Canali, Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan testo e regia Manfredi Rutelli musiche originali di Riccardo Panfili eseguite dal vivo da Tetraktis. Percussioni direzione musicale e paesaggi sonori Paolo Scatena, una Coproduzione LST Teatro e TETRAKTIS Percussioni. Domenica 5 gennaio ore 18.30 fuori abbonamento Postcards Nuovo spettacolo di Voci e Progetti. Il 16 marzo progetti speciali nella Giornata di commemorazione delle vittime della mafia alle ore 18.30 Il figlio del magistrato di Luca Pizzurro regia Luca Pizzurro con Guido Saudelli musiche originali Francesco Valente produzione Ellegipì Teatro 20 (ore 19.45 Ridotto del Teatro Caos Un aperitivo con i protagonisti dello spettacolo. Ingresso gratuito).

Info e biglietti. Biglietti e Abbonamenti stagione 2024/25 Costo Biglietto Singolo Intero euro 15, ridotto euro 13,00 (sotto 24 e sopra 68 anni, soci LST Teatro, Pro Loco e soci UNICOOP). L’abbonamento dà diritto al posto riservato e ad un prezzo dei biglietti scontato. Abbonamento a 9 spettacoli Intero euro 110, ridotto euro 95 (sotto 24 e sopra 68 anni, soci LST Teatro, Pro Loco e soci UNICOOP). Aperitivi offerti da Walter Papini Lounge Bar. I possessori dell’abbonamento e del biglietto hanno diritto ad uno sconto del 10% sull’apericena da Walter Papini Lounge Bar prima dello spettacolo delle 21:15 e dopo lo spettacolo delle 18:30.