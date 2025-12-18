Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – La talpa Marika, macchina scavatrice della linea ferroviaria ad alta velocità, ha raggiunto un metro dalla stazione sotterranea di Foster.

Partita dal cantiere di Campo di Marte a novembre 2024, Marika ha percorso tre chilometri di galleria, installando 2.000 semicerchi prefabbricati in cemento per il rivestimento. Circa 150 operai hanno lavorato quotidianamente nel cantiere.

La talpa entrerà nel “camerone” di viale Belfiore a febbraio 2026, al termine dei lavori preparatori. Intanto, l’altra talpa Iris resta ferma sotto la Fortezza da circa 1.700 metri scavati: riprenderà l’attività all’anno nuovo, con l’obiettivo di arrivare alla Foster nell’estate 2026.

La nuova stazione Foster e i tunnel che proseguiranno fino a Castello – dove i binari AV torneranno in superficie – saranno completati entro fine 2028.

Soddisfatte la sindaca Sara Funaro e il governatore Eugenio Giani: «La talpa Marika ha superato il tratto più delicato e ha realizzato il tunnel senza controindicazioni e senza arrecare danni».

