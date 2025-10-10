Tempo lettura: 4 minuti

FIRENZE – Il presidente uscente Eugenio Giani (Pd), candidato di centrosinistra con il campo largo, cerca la riconferma. A sfidarlo, per il centrodestra, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi (FdI). Tra di loro Antonella Bundu candidata di Toscana Rossa.

IL PROGRAMMA DI GIANI e IL PROGRAMMA DI TOMASI

Date e orari di voto:

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.

Seggi aperti 7–23 (domenica) e 7–15 (lunedì).

Eventuale ballottaggio tra i due più votati 26–27 ottobre, stessi orari.

Possono votare gli elettori residenti in Toscana e gli iscritti AIRE (che votano nel Comune d’iscrizione in Italia).

Tessera elettorale smarrita: duplicato presso il proprio Comune.

Come si vota

La scheda è arancione. Per ogni schieramento trovi i simboli delle liste con i candidati al Consiglio regionale e, a destra, il nome del candidato presidente collegato. È possibile:

barrare candidato presidente e una lista della sua coalizione;

barrare solo il candidato presidente;

barrare solo una lista (il voto va anche al suo presidente).

La legge elettorale toscana (LR 51/2014):

Elezione diretta del presidente: è eletto al primo turno se supera il 40% dei voti validi; altrimenti ballottaggio fra i primi due.

Voto disgiunto consentito (lista e presidente di schieramenti diversi).

Doppia preferenza di genere (alternanza uomo–donna o donna–uomo); la seconda salta se non c’è alternanza.

Listino regionale “bloccato” (facoltativo): fino a 3 candidati per lista/coalizione che, se scatta il seggio, sono eletti in via prioritaria. Nel 2025 lo hanno attivato PD (3 nomi) e Lega (1 nome).

Premio di maggioranza variabile alle liste collegate al presidente eletto: almeno 60% dei seggi (24 su 40) se il presidente supera il 45%; almeno 57,5% (23 seggi) se il presidente è tra 40% e 45% o se vince al ballottaggio.



Soglie di accesso: 10% per le coalizioni (con almeno una lista sopra il 3%); 5% per le liste non coalizzate; 3% o 5% per le liste in coalizione a seconda dei casi. Riparto proporzionale con metodo D’Hondt nelle 13 circoscrizioni (con almeno 1 seggio ciascuna). Il Consiglio Regionale è composto da 40 seggi più il presidente.

Elezioni regionali Toscana candidati e coalizioni

Nel 2025 la sfida è a tre candidati, con dieci liste complessive distribuite sui tre schieramenti.

Eugenio Giani – Centrosinistra

Presidente della Regione dal 2020, nato a Empoli (1959); già presidente del Consiglio regionale e in precedenza presidente del Consiglio comunale di Firenze. Laurea in giurisprudenza. Area politica: centrosinistra/PD. Punti-chiave del programma: continuità su sanità (assunzioni, screening), investimenti tecnologici, rapporti con RSA; impostazione di “riformismo pragmatico”.

Coalizione: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, lista civico–riformista “Casa Riformista” (con Italia Viva, PSI, PRI, +Europa e civici), Movimento 5 Stelle.

Alessandro Tomasi – Centrodestra

Nato a Pistoia (1979), sindaco di Pistoia dal 2017, esponente del centrodestra e dirigente di Fratelli d’Italia in Toscana. Laurea in scienze politiche. Punti-chiave del programma: riduzione IRPEF, revisione dell’assetto delle tre maxi ASL, focus su giovani, casa, lavoro e spending review in sanità.

Coalizione: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e la civica “È ora! Tomasi Presidente”.

Antonella Bundu – Toscana Rossa

Nata a Firenze (1969), attivista per diritti e inclusione, già candidata sindaca a Firenze e poi consigliera comunale; guida la lista Toscana Rossa. Punti-chiave del programma: priorità a pace, salute, lavoro e ambiente; proposta come alternativa “alla sinistra del centrosinistra” e fuori dal bipolarismo.

Coalizione/lista: Toscana Rossa, progetto unitario della sinistra con Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Possibile e realtà civiche territoriali.

Precedenti elettorali in Toscana

Questi i dati delle ultime due tornate elettorali:

2020: Eugenio Giani (centrosinistra) 48,62%; Susanna Ceccardi (centrodestra) 40,46%; affluenza 62,60%. Seggi: csx 24 (incluso premio) vs cdx 13; presidente +1.

2015: Enrico Rossi (centrosinistra) 48,02%; Claudio Borghi (centrodestra) 20,02%; Giacomo Giannarelli (M5S) 15,05%; affluenza 48,28%.

Guida utile

Prima di andare al seggio, è opportuno tenere a mente questi punti:

Documento e tessera elettorale obbligatori; duplicato della tessera in Comune in caso di smarrimento.

Affluenze e risultati saranno pubblicati sul portale istituzionale dedicato alle regionali.

Altri punti utili: