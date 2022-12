FIRENZE – La macchina elettorale è pronta a rimettersi in moto. Dopo una breve pausa, c’è una tornata amministrativa da preparare.

In Toscana saranno 21 (il 7,7% del totale) i comuni al voto nella tarda primavera. Ci sono tre capoluoghi, Pisa, Massa e Siena, più altri centri sopra i 15 mila abitanti, Campi Bisenzio (Firenze), Pescia (Pistoia) e Pietrasanta (Lucca). Grosseto è la provincia con più amministrazioni da rinnovare, ben 5.

Per quanto riguarda i capoluoghi, il quadro si deve ancora assestare. A Pisa il sindaco Michele Conti (centrodestra) proverà il bis. Di fronte Paolo Martinelli, ex presidente dell’Acli sui cui ha riposto le speranze il centrosinistra. A Massa il leghista Francesco Persiani si vorrebbe ricandidare, ma non ancora non ha ottenuto il via libera del centrodestra. Il centrosinistra punterà sull’ex deputato Fabio Evangelisti, mentre l’area civica sosterrà l’ex ambasciatore Cesare Maria Ragaglini.

Quasi tutto da costruire il puzzle delle candidature a Siena. Il Polo Civico, che riunisce sei liste civiche, ha scelto Fabio Pacciani, mentre Emanuele Montomoli, altro candidato senza partiti alle spalle, rimane in attesa. Ancora al palo centrodestra, dopo la rinuncia del sindaco uscente Luigi De Mossi, e centrosinistra, imbrigliato dalle richieste di primarie coalizione.