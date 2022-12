FIRENZE – “Tutti i cittadini cinesi che arrivano negli aeroporti toscani saranno sottoposti a tampone”.

Il presidente Eugenio Giani ha scelto una linea risoluta di fronte alla nuova ondata di Covid che sta colpendo la Cina. In mattinata ha firmato un’ordinanza in merito, poi si è recato per un sopralluogo all’aeroporto di Peretola. “Ci siamo già passati una volta, quindi è giusto prevenire e capire – ha detto il governatore -. I tamponi sono anche un modo per sequenziare l’evoluzione del virus. Eventuali variazioni destano preoccupazione, soprattutto perchè la Cina ha cessato la trasmissione dei dati”.

L’ordinanza permetterà di destinare a residenze sanitarie messe a disposizione dalla Regione, gli eventuali viaggiatori positivi. Nel primo arrivo saranno dieci le persone controllate. “Nel rendere il tampone obbligatorio – ha precisato Giani -, noi ci siamo mossi seguendo le indicazioni nazionali”.