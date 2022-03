PIOMBINO – La Toscana mette il rigassificatore di Piombino a disposizione.

E’ in programma per domani pomeriggio un incontro tra regione, Snam e ministero “per capire le condizioni di Piombino e sarà a mio giudizio importante anche mettersi a disposizione. Anche chiedendo che non si parli solo di rigassificatore, ma si parli anche di intese che riguardano le bonifiche di cui Piombino ha bisogno nei siti industriali dismessi, di prospettive sul forno elettrico per la valorizzazione e il rilancio della siderurgia” ha detto il presidente Eugenio Giani.

“Ritengo che si tratti di processi che hanno un interesse nazionale – ha aggiunto Giani – quindi le decisioni su dove porre il rigassificatore non sono decisioni di livello locale o regionale. In questo caso so che l’ipotesi Piombino è posta in grande valorizzazione in queste ore perché le condizioni che pone sia per quello che riguarda il trasferimento dell’energia, sia per quanto riguarda il posizionamento della nave madre, quella dove avviene il processo di rigassificazione, pone l’esigenza che la scelta vada su siti molto mirati ed in questo momento si parla di Ravenna e di Piombino”.