La Toscana rimane arancione per un’altra settimana. La decisione della Regione Toscana è arrivata dopo l’analisi dell’indice di trasmissibilità RT che è a 1,09 mentre l’indice di contagio è di 246 ogni 100.000 abitanti.

Sono invece tre le province dove si è registrato un indice oltre il parametro di 250 e per il quale scatta la zona rossa: Pistoia, Arezzo e Prato. Vanno in zona rossa anche la Versilia, il Comprensorio del Cuoio, il Valdarno inferiore Empolese Valdelsa con 4 comuni del pisano e 11 del fiorentino; rossi anche Grosseto comune, Scarlino, Follonica, Castel del Piano, Arcidosso, Roccastrada, Seggiano e Piancastagnaio.

Sul fronte dell’andamento della pandemia l’ultimo report registra 1.365 nuovi casi e un tasso pari al 5,8%, dati in calo rispetto a ieri. Purtroppo si registrano altri 25 decessi. Scendono anche i ricoveri: sono 1.694, 6 in meno rispetto a ieri, di cui 246 in terapia intensiva (stabili).