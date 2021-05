SIENA – Cogliere le opportunità offerte dai nuovi strumenti di comunicazione e marketing conosciuti, diffusi e approfonditi durante la pandemia, per farsi trovare pronti al momento della definitiva ripartenza.

E’ questo l’obiettivo della tavola rotonda on line organizzata dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena con la partecipazione di esperti ed operatori di settore, docenti accademici, rappresentanti del mondo agricolo e del credito. “Comunicazione e marketing, la trasformazione digitale per il dopo covid” questo il titolo dell’evento on line in diretta sulla pagina facebook Confagricoltura Siena venerdì 28 maggio dalle ore 9.

Il programma Ad aprire i lavori i saluti istituzionali di Nicola Ciuffi, Presidente Unione Provinciale Agricoltori di Siena, e Gianluca Cavicchioli, Direttore Unione Provinciale Agricoltori di Siena. Ad illustrare lo stato dell’arte nei settori vino e agriturismo saranno poi Fabrizio Bindocci (Presidente Sezione di Prodotto Vitivinicola dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena) e Augusto Congionti (Presidente Nazionale di Agriturist). Impatto economico ed evoluzione di comunicazione e marketing saranno al centro degli interventi di Luca Toschi (Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi all’Università di Firenze) e Alberto Mattiacci (Professore Ordinario di Marketing e Business Management Sapienza Università di Roma). Approfondimento poi su Credito e Marketing, le esperienze delle banche con Massimo Castellani (Responsabile settore agroalimentare Area territoriale Toscana, Monte dei Paschi di Siena) e Marco Wallner (Responsabile Corporate Commercial Synergies, UniCredit). La lente sulla comunicazione post Covid e sull’evoluzione del marketing digitale sarà quella di Alessandra Montana, Managing Director & Founder di Allumeuse. Le conclusioni sono affidate a Federico Castellucci, Presidente Federazione Nazionale di Prodotto Vino di Confagricoltura. Modera il giornalista Giovanni Pellicci, direttore de I Grandi Vini