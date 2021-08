SIENA – «La questione del personale sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese di Santa Maria alle Scotte che oramai è in fase critica e noi di Cisl Siena suoniamo il campanello di allarme». Così la segreteria territoriale di Cisl Fp di Siena in merito al mancato rinnovo dei contratti del personale infermieristico a tempo determinato in scadenza il 31 agosto.

A rischio la tenuta dei servizi dell’intero presidio ospedaliero

«Secondo quanto ci risulta sono stati rinnovati solo a 6 infermieri a fronte di 12 che erano in scadenza – spiega Cisl Siena -. A questi vanno aggiunti gli ulteriori 12 infermieri a tempo indeterminato che si sono licenziati con decorrenza 31 agosto 2021. Inoltre a breve ci saranno le uscite per mobilità con numeri altrettanto importanti e questo potrebbe mettere a rischio la tenuta dei servizi dell’intero presidio ospedaliero. Il tutto in un momento in cui continuano ad aumentare i numeri del malati Covid. Per questo ribadiamo l’urgenza di affrontare la questione del personale che oramai è in fase critica. La direzione generale dovrà farsi carico della situazione, che non è più procrastinabile, richiedendo fin da subito il personale mancante e l’inizio per le procedure di stabilizzazione. Gli operatori delle Scotte continuano a fare doppi turni e, dove non possibile, si interviene con la produttività aggiuntiva che aumenta naturalmente le spese di gestione. Ridurre le spese per prendere dirigenti regionali non sembra il percorso giusto per dare un servizio sanitario ottimale ai cittadini. Da qui – conclude Cisl Fp Siena – una richiesta di intervento anche da parte della Regione Toscana che, a parte le visite guidate di questi giorni, dovrà dare un forte segnale alle direzioni di tutte le aziende, con fatti chiari».