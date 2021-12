SIENA – Laudetur, il festival tra spiritualità e misticismo, entra nel suo vivo con il concerto, venerdì 17 dicembre alle 21 nel Duomo, del Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’, diretto da Lorenzo Donati, dedicato a Igor’ Stravinskij.

Evento nell’evento: il tributo al compositore tra i più emblematici e innovativi del XX secolo, a 50 anni dalla scomparsa (1971-2021), unisce questa rassegna musicale, promossa da Opera Metropolitana di Siena, Arcidiocesi, Accademia Musicale Chigiana, collaborazione Opera Laboratori, alla Stagione Micat in Vertice che cala il sipario sul suo cartellone 2021.

‘Omaggio a Igor’ Stravinskij’ presenta una passeggiata corale, attraverso i luoghi, i volti e i le fasi creative che hanno animato il percorso personale e artistico di Stravinskij, privilegiando il repertorio sacro e liturgico delle tradizioni cristiana ortodossa e cattolica. Prime tappe di questo viaggio in Duomo, Ave Maria e Pater noster dai Tre cori sacri di Stravinskij per coro misto a cappella. Dopo si ascoltano due monumentali opere sacre di Sergej Rachmaninov, ultimo esponente del ‘Rinascimento russo’ tra XIX e XX secolo: Veglia di tutta la notte op. 37 e Liturgia di San Giovanni Crisostomo op.31. Al centro del programma, le opere di due autori collegati in diverso modo all’esperienza musicale di Stravinskij. Con Tres sacrae cantiones del polifonista rinascimentale Carlo Gesualdo Principe di Venosa, nel libretto di sala Babylone da Les deux cité op.170 e i Trois psaumes de Daviil del compositore Darius Milhaud, che definì Stravinskij come ’Il gigante che domina tutta la nostra epoca. Concludono s il programma due composizioni sacre di Claudio Monteverdi, Maestro di cappella della Basilica di San Marco a Venezia, città a cui Stravinskij ha legato il suo nome, esprimendo la volontà di riposare in pace nell’isola di San Michele.

Il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracinii, istituito grazie alla sinergia tra l’Opera della Metropolitana di Siena e l’Accademia Chigiana, diretto dal Maestro Lorenzo Donati, è divenuto in pochi anni un punto di riferimento nazionale nell’ambito liturgico e in quello concertistico.

L’ingresso all’evento è aperto ed è gratuito, fino ad esaurimento posti. Per tutti gli abbonati alla Stagione Micat in Vertice per accedere ai posti a loro riservati è necessario comunicare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica (www.chigiana.org), (www.operaduomo.siena.it).