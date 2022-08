FIRENZE – Spot e volantini addio, la promozione si fa sui social. Atenei e università toscane hanno affidato la loro campagna di reclutamento a tre influencer.

Si tratta di Almost Fiorentina, all’anagrafe Lisa Marie Proteau, una ragazza canadese trasferitasi a Firenze all’età di 19 anni, Shamzy, ovvero il seguitissimo tiktoker Andrea Di Raimo e l’attore comico Jonathan Canini. La campagna si rivolge alle studentesse e agli studenti in uscita dalle scuole secondarie di II° grado e alle loro famiglie, è stata promossa dall’assessorato all’istruzione e all’università della Regione Toscana e da Giovanisì.

I giovani creators coinvolti stanno lanciando vari contenuti (video, reel, stories, post, takeover) tramite il loro stile o, come si dice in ambiente social, tone of voice (tov), per raccontare l’importanza della formazione universitaria e dei benefici che si possono ottenere gratuitamente quali la borsa di studio, il servizio ristorazione e il posto alloggio all’interno delle strutture del Dsu Toscana, utilizzando sketch ironici con un linguaggio immediato e di sicuro appeal per i ragazzi, ma anche per i loro familiari, magari presenti su social più “adulti” come Facebook, alle prese con le scelte future delle proprie figlie e dei propri figli.

A pochi giorni dal via, l’iniziativa si sta rivelando un successo: le prime uscite su Instagram e TikTok hanno già tantissime visualizzazioni, oltre 300.000 e in costante crescita e i like e le condivisioni sono al momento complessivamente sui 50.000. I social si confermano un ottimo strumento per far conoscere le opportunità e le agevolazioni di diritto allo studio a moltissime ragazze e ragazzi dai 18 ai 20 anni, in procinto di decidere se intraprendere o proseguire gli studi universitari anche in base al relativo impegno economico.