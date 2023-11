ROMA – “Il ministro Salvini ha destinato 12 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto, nonostante non ci sia alcun progetto concreto per l’opera, e zero euro per la Tirrenica a fronte dei progetti esecutivi già approvati. Significa di fatto che il governo Meloni sceglie deliberatamente di penalizzare la Toscana, dopo la scelta di cancellare i fondi per l’interporto di Livorno”. Così i senatori Pd Ylenia Zambito, Dario Parrini e Silvio Franceschelli annunciando un emendamento alla legge di bilancio per rispristinare il finanziamento alla Tirrenica.

“Una scelta che non si capisce – aggiungono – soprattutto dopo la decisione di ieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha validato il passaggio da Sat ad Anas del progetto esecutivo del lotto 6B da Tarquinia a Pescia Romana. Si tratta di un atto decisivo che rende da oggi l’opera a tutti gli effetti finanziabile”. “Nel testo dell’emendamento – precisano Zambito, Parrini e Franceschelli – si propongono: 60 milioni per l’anno 2024, 40 milioni per l’anno 2025, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031. Salvini aveva detto che avrebbe finanziato i progetti definitivi, dimostri alla Toscana che non aveva mentito e dica alla sua maggioranza di approvare il nostro emendamento: se questo non dovesse accadere i toscani ne trarranno le dovute conseguenze”.