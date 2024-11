PISA – Leonardo Fibonacci, il grande matematico medievale, sarà celebrato sabato 23 e domenica 24 novembre con un programma di iniziative nell’ambito delle “Giornate Fibonacci” che dal 2019 si tengono a Pisa, sua città natale.

Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini, Federico Poloni, dell’Università di Pisa, il musicista Dimitri Grechi Espinoza, Enrico Fascione, dell’Opera Primaziale Pisana, Alessio Niccolai, del coro Alma Pisarum e Giulia Buscemi della fondazione Comel.

“Le Giornate dedicate a Fibonacci istituite a partire dal 2019, rappresentano un’occasione per valorizzare l’eredità e riconoscere l’influenza di Leonardo Pisano nei vari campi del sapere nonché il suo duraturo impatto nell’ambito scientifico e artistico – dichiara l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini. Ne abbiamo conferma a partire dalla locandina di quest’anno che vede l’inserimento di un’opera dell’artista americana Linda Karshan, per gentile concessione della Institutio Santoriana Fondazione Comel, nella nostra comunicazione visiva che evidenzia come la sequenza di Fibonacci continui a ispirare artisti contemporanei, creando un ponte tra passato e presente. L’opera di Linda Karshan richiama infatti la sezione aurea e la sua arte è caratterizzata da una “coreografia interiore” che guida i suoi movimenti durante il processo creativo, producendo opere che riflettono un profondo interesse per la geometria sacra e le proporzioni armoniche. Il programma del 2024, frutto ancora una volta della collaborazione con le istituzioni cittadine di eccellenza, offrirà un programma ricco di eventi di alto valore sia scientifico che divulgativo. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a queste giornate, per celebrare insieme il genio di Fibonacci e il suo contributo alla conoscenza umana.”

Per l’occasione sabato 23 novembre, dalle ore 10 alle ore 16.30, per i residenti sarà possibile accedere gratuitamente al camminamento in quota delle Mura con ingresso dalla Porta del Parlascio.

IL PROGRAMMA

23 NOVEMBRE

Centro Congressi Le Benedettine – Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno

ore 10:30 Visita guidata alla mostra “Hello World!”

ore 11:30 Seminario “Percolazione in due dimensioni: fuga dal labirinto infinito” ALESSANDRA CARACENI, Scuola Normale Superiore

ore 16:00 ritrovo Chiesa della Spina

Molto più di una “Torre” che pende: passeggiata matematica alla scoperta della Pisa di Fibonacci SILVIA BENVENUTI, Università di Bologna, prenotazione obbligatoria allo 050 550100

Camposanto monumentale – Piazza del Duomo

ore 17:30 “OREB: Fibonacci e il suono della sequenza” DIMITRI GRECHI ESPINOZA, Variazioni musicali con sax tenore solo

dalle ore 10:00 alle ore 16:30 ingresso gratuito sulle Mura per i residenti che accedono dalla Porta del Parlascio

24 NOVEMBRE

Stazione Leopolda

ore 11:00 “La Rivincita dello Zero” ALMA PISARUM CHOIR E COROU LA CEVITOU

Voci narranti, pianoforte e solisti vari

Entrata fino ad esaurimento posti disponibili