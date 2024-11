PIOMBINO – Firmato l’accordo tra Jsw Steel Italy e Metinvest Adria. Patto che fa seguito al memorandum dello scorso 1 marzo.

In quell’occasione venne definito il meccanismo per il trasferimento dei diritti relativi all’area nord della proprietà nel sito siderurgico di Piombino (Livorno).

“Metinvest è tenuta a versare a Jsw Steel Italy Piombino spa una commissione di rilascio di 30 milioni di euro come corrispettivo onnicomprensivo della transazione”, hanno fatto sapere da Jws. Inoltre, viene spiegato, “l’esecuzione e il trasferimento dei diritti a Metinvest sono subordinati all’adempimento da parte di Metinvest di determinate procedure con il Governo e le Istituzioni entro un determinato periodo di tempo”.

L’accordo commerciale “di cui sopra è una prosecuzione del MoU e porterà alla realizzazione e all’esecuzione dell’Accordo di Programma (AdP). In base al MoU, Jsw e il Mimit hanno identificato diverse aree di cooperazione tra Jsw e le istituzioni governative per l’attuazione del progetto di ammodernamento dei laminatoi, che comprende il revamping dei laminatoi, la creazione di impianti di tempra e l’aumento della lunghezza delle rotaie prodotte fino a 120 metri”. La collaborazione con il Mimit e le istituzioni governative, si ricorda, “è finalizzata al rilancio del sito industriale di Piombino come polo siderurgico”.

