PISA – Tre rotte nuove per Ryanair, partendo da Pisa. Oslo Torp, Reggio Calabria e Zagabria, oltre a un aumento delle frequenze su oltre 15 collegamenti esistenti, come Budapest, Londra, Malaga e Parigi.

Ci sono poi gli investimenti sulla flotta, con 8 aeromobili per 800 milioni di dollari, e più di 3 mila posti di lavoro. “Questo è una testimonianza dell’impegno di Ryanair verso lo sviluppo della regione Toscana – ha affermato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair -. Operiamo voli da/per Pisa da 26 anni, durante i quali abbiamo investito ingenti somme nella regione, compresi i nostri 8 aeromobili basati a Pisa (che rappresentano un investimento di 800 milioni di dollari), sostenendo oltre 3.000 posti di lavoro locali, incrementando il turismo in entrata e migliorando la connettività per i residenti di Pisa e Toscana”.

Le nuove progettualità sono accompagnate con un’offerta per tre giorni, con prezzi a partire da 19,99 euro. “Accogliamo con particolare entusiasmo – ha sottolineato Linda Stivala, di Toscana Aeroporti – l’annuncio dell’operativo invernale 2024 di Ryanair, che rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’aeroporto di Pisa sia per i collegamenti sul territorio che con il resto d’Europa. L’incremento delle rotte e la continua crescita del traffico al Galileo Galilei, che nei primi 10 mesi dell’anno ha raggiunto il numero record di 4,9 milioni di passeggeri, testimoniano la solidità della partnership tra Toscana Aeroporti e Ryanair”.

