FIRENZE – Un dramma che non può essere rivissuto. Stefano Baccelli ha scritto una lettera a Rfi per chiedere spiegazioni su quanto avvenuto alla stazione di Viareggio (Lucca) venerdì scorso.

“Nel pomeriggio un treno, carico di gas propano liquido, si è fermato per un principio d’incendio ed il fumo fuoriuscito da uno dei vagoni cisterna ha destato forti preoccupazioni tali da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Viareggio, per altro sopraggiunti tempestivamente”, ha ricordato l’assessore regionale, rivolgendosi all’ad Vera Fiorani. “Con la presente – ha aggiunto – le chiedo di farci pervenire un’analisi dettagliata dell’accaduto ed un riscontro sull’effettivo stato di sicurezza della linea ferroviaria e del materiale rotabile circolante ed in esercizio ed al rispetto delle verifiche di sicurezza effettuate”.

Il 29 giugno 2009 l’incendio di una cisterna di gas, in transito dallo scalo ferroviario, provocò la morte di 32 persone e una ferita mai più rimarginata.