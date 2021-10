CAPOLIVERI – Dopo le 17 nate nella notte tra sabato e domenica, la scorsa notte a Morcone, nel comune di Capoliveri, all’Isola d’Elba (Livorno), sono nate altre tre tartarughine marine Caretta caretta.

La nascita delle tartarughine, spiega Legambiente Arcipelago Toscano, è stata attesa con grande trepidazione fin dal pomeriggio da una piccola folla di turisti e curiosi che si era assiepata lungo la ‘pista di lancio’ ombreggiata realizzata dai volontari di Legambiente sotto la supervisione di Arpat e università di Siena. La prima tartarughina è uscita dal nido alle 21,00; la seconda alle 21,46 e la terza già di lunedì 4 ottobre, alle 1,04. La prima tartaruga che è uscita, quando è arrivata alla posidonia spiaggiata, i volontari avevano ripulito tutto ma non è possibile ripulire tutti i frammenti, spiegano ancora, si è infilata in un anellino di plastica e si è rovesciata. Isa Tonso, la responsabile dei tartawatcher di Legambiente Arcipelago Toscano, si è infilata i guanti e ha sfilato di dosso alla tartarughina la minuscola trappola e così il piccolo rettile ha potuto letteralmente tuffarsi in mare, perché lì la posidonia spiaggiata forma uno scalino di 30/40 cm. Intanto i volontari continueranno a presidiare l’area di nidificazione in attesa che Apart e istituto zooprofilattico dichiarino conclusa la schiusa e vengano ad aprire il nido rivelando finalmente, grazie alla conta dei gusci delle uova, quante tartarughine sono nate davvero dal nido di Morcone.