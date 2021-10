FIRENZE – C’è tempo fino alle 15 di oggi per esprimere il proprio voto alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali e l’elezione dei sindaci.

In Toscana i comuni coinvolti sono 31. In più nel collegio di Siena (Toscana 12) si vota per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati.

La Toscana al voto. Tutti i candidati sindaci nei 31 Comuni alle urne

Alle 23 di ieri l’affluenza a livello regionale è stata del 45,18% in calo sul dato della stessa ora delle precedenti elezioni: 65,01%. In quell’occasione si votò pero solo in una giornata. Alle 19 il dato era 36,4% contro il 48,9% delle precedenti elezioni. Alle 12 il dato era 13,91% contro il 19,17% delle precedenti elezioni.

Alle suppletive alle 23 aveva votato il 25,64%; alle 19 l’affluenza era al 20,26% nel collegio di Siena (alle 12 era 7,19%).