FIRENZE – La Toscana torna alle urne in 31 comuni per eleggere e rinnovare sindaci e Consigli comunali, oltre che per eleggere un Deputato alla Camera, dopo il seggio lasciato vacante da Pier Carlo Padoan nel Collegio Toscana 12, Siena e Arezzo.

Si vota domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15; eventuali ballottaggi si terranno il 17 e 18 ottobre. In Toscana i Comuni interessati sono 31.

In provincia di Arezzo si vota in 4 Comuni:: Anghiari, Civitella in Val di Chiana, Montevarchi, Sansepolcro.

Ad Anghiari la sfida è tra 3 candidati sindaco: Danilo Bianchi per la lista Patto civico per Anghiari; Mario Checcaglini per la lista Anghiari Unita e Alessandro Polcri per la lista Polcri sindaco Lista Civica.

A Civitella in Val di Chiana si sfideranno Andrea Tavarnesi per la lista Solidarietà e progresso e Rosaria Migliore di Lista Il Governo dei cittadini.

A Montevarchi la sfida è tra il sindaco in carica Silvia Chiassai del centrodestra e Luca Canonici del centrosinistra.

A Sansepolcro sfida a 4 tra Fabrizio Innocenti per Lega e Forza Italia; Andrea Laurenzi del centrosinistra; Catia Giorni per il Movimento 5 Stelle e Laura Chieli, candidata sindaco di Fratelli d’Italia.

In provincia di Firenze si vota a Reggello e Sesto Fiorentino.

A Reggello è sfida a 4 tra Piero Giunti del centrosinista; Veronica Nenci del centrodestra; Tiberio Papi del M5S e Barozzino Consiglio per il Partito Comunista.

A Sesto Fiorentino si sfideranno in 6: il sindaco uscente Lorenzo Falchi per il centrosinistra; Daniele Brunori per il centrodestra; Giovanni Policastro del M5S; Luca Bandini di 3 V; Daniele Lorini per la lista Sesto Popolare; Gabriele Toccafondi di Italia Viva e Girolamo Coffari di Gilferrato per Italexit.

In provincia di Grosseto si vota in 6 Comuni: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Scansano.

A Capalbio sarà sfida a 3 tra Alessio Teodori di Vivere Capalbio; Gianfranco Chelini per Adesso per Capalbio e Valerio Lanzillo per Capalbio Domani.

A Castiglione della Pescaia gli sfidanti sono: Alfredo Cesario per Viva Castiglione; Ianetta Giannotti per L’alternativa; Elena Nappi per Castiglione Futura.

A Grosseto sarà sfida a 8 tra il sindaco uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonna del centrodestra; Dario Bibbiani del Partito comunista; Marcello Campomori di Grosseto al Centro; Leonardo Culicchi del centrosinistra; Matteo Di Fiore di Potere al Popolo; Valerio Pizzuti di Liberali, Riformisti e Socialisti; Emanuele Perugini del Polo Civico per Grosseto e Insieme per Grosseto; Carlo Vivarelli di Italexit.

A Orbetello sono 3 gli sfidanti: Andrea Casamenti del centrodestra; Mario Chiavetta Lista Chiavetta centrosinistra; Paola Della Santina per Alternativa Orbetello.

A Roccalbegna candidato unico è il sindaco uscente Massimo Galli di centrodestra.

A Scansano sarà sfida a 4 tra Maria Bice Ginesi del centrosinistra; Francesco Marchi per Marchi Sindaco e Simone Masia per Scansano a sinistra; Giancarlo Tenerini per Scansano Sempre.

In provincia di Livorno si vota a San Vincenzo dove gli sfidanti sono 5: Luca Cosimi per Svoltiamo; Paolo Riccucci per Officina San Vincenzo; Elisa Cecchini per Elisa Cecchini per San Vincenzo; Guido Cruschelli per San Vincenzo Sì e Davide Lea per Con San Vincenzo.

In provincia di Lucca si vota ad Altopascio, Massarosa, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Seravezza.

Ad Altopascio la sfida è tra Maurizio Marchetti del centrodestra; il sindaco uscente Sara D’Ambrosio del centrosinistra e Matteo Tori, civico.

A Massarosa gli sfidanti sono 4: Simona Barsotti per Pd e M5s Sinistra Comune, Orgoglio Massarosa e Massarosa Solidale, Carlo Bigongiari per Lega, Forza Italia e Lista Civica Per Massarosa; Alberto Coluccini per Fratelli d’Italia e dalla lista Civica Massarosa Coluccini e Sonia Sacchetti di Rifondazione Comunista e Partito Comunista.

A Piazza al Serchio unico candidato il sindaco uscente Andrea Carrari del centrosinistra.

A Pieve Fosciana sarà sfida tra l’uscente Francesco Angelini del centrosinistra e Iolanda Turriani del centrodestra.

A Seravezza sfida a 3 tra Lorenzo Alessandrini della lista Lorenzo Alessandrini Sindaco, Elena Luisi della lista Insieme-Elena Luisi Sindaco e Valentina Salvatori della lista Creare Futuro-Valentina Salvatori Sindaca.

In provincia di Massa si vota a Bagnone, Montignoso, Pontremoli.

A Bagnone la sfida è a 2 tra Giovanni Guastalli del centrosinistra e Marco Negrari del centrodestra.

A Montignoso si sfidano l sindaco uscente, Gianni Lorenzetti sostenuto da Sinistra civica Ecologista, Partito Repubblicano Italiano, Italia Viva, Azione, Partito della Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, Decide il popolo Montignoso e Partito Democratico; Manuela Aiazzi del centrodestra e Francesco Matteucci della lista Con te per Montignoso.

A Pontremoli la sfida è tra Jacopo Ferri del centrodestra e Elisabetta Sordi del centrosinistra.

In provincia di Pisa si vota a Buti, Castellina Marittima, Santa Luce, Vecchiano

A Buti la sfida è a 2 tra Arianna Buti del centrosinistra e Monia Buti del centrodestra.

A Castellina Marittima si sfidano in 3: Manolo Panicucci del centrodestra; Alessandro Giari del centrosinistra e Rocco Pompeo di Democrazia aperta per Castellina.

A Santa Luce sarà sfida a 3 tra Gianila Carli del centrosinistra; Patrizio Andreoli di Pci e Elia Fornai di Cambiamento per Santa Luce.

A Vecchiano sfida a 3 tra Massimiliano Angori per Insieme per Vecchiano; Roberto Sbragia per Vecchiano Civica e Vincenzo Carnì di Un cuore per Vecchiano.

In provincia di Prato si vota a Carmignano dove la sfida è tra Edoardo Prestanti per il centrosinistra; Angela Castiello per il centrodestra e Belinda Guazzini di Senso civico.

In provincia di Pistoia si vota ad Abetone Cutigliano e Larciano.

Ad Abetone Cutigliano si sfidanoDavide Costa della Lista civica Il Paese che vogliamo e Marcello Danti per il centrodestra.

A Larciano la sfida è tra il sindaco uscente Lisa Amidei del centrosinistra per la Lista “Impegno comune per Larciano”; Giovanni Paolo Mazzei per il centrodestra per la lista “Centrodestra per Larciano” e Maurizio Romanelli per il partito Comunista Italiano.

In provincia di Siena si va alle urne a Chiusi, Monticiano, Trequanda.

A Chiusi gli sfidanti sono 3: Gianluca Sonnini del centrosinistra; Massimiliano Barbanera della lista civica Massimiliano Barbanera sindaco e Massimo Tiezzi per Chiusi Futura.

A Monticiano sarà sfida a 3: Alessio Serragli per la lista Monticiano il rinnovamento continua; Giuliano Rosi per il centrosinistra e Francesca Bruni per il Pci.

A Trequanda si sfidano Andrea Francini per la lista Trequanda in cammino; Claudio Cresti per il Pci; Pietro Ventura per la lista Rinascita per Trequanda.

A Siena si vota anche per le elezioni suppletive nel collegio Toscana 12. I candidati sono 7: Angelina Rappuoli per Movimento nazionale italiano;Elena Golini per Potere al Popolo; Enrico Letta per lista Con Enrico Letta; Marco Rizzo per Partito Comunista;Tommaso Agostini per 3V;Tommaso Marrocchesi Marzi per coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Noi con l’Italia); Mauro Aurigi per Italexit Per l’Italia con Paragone.