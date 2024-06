PONSACCO – A Ponsacco (Pisa) al ballottaggio trionfa il centrodestra con un candidato espressione della Lega che strappa il Comune al partito democratico.

A vincere è Gabriele Gasperini che ha recuperato gli oltre 10 punti di svantaggio che aveva dal candidato del centrosinistra, Fabrizio Lupi, dopo il primo turno. Il candidato dem rispetto a due settimane fa ha incassato addirittura 225 voti in meno, a differenza del suo avversario che ne ha presi circa 1300 in più. Per il centrodestra è la prima volta al governo nell’ex cittadina del mobile amministrata da 25 anni ininterrottamente da coalizioni di centrosinistra.