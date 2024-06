FIRENZE – Con il turno di ballottaggio che si è svolto domenica 23 e lunedì 24 giugno, sono stati eletti tutti i sindaci dei 185 Comuni toscani al voto in questa tornata elettorale.

Complessivamente, le donne sono in aumento rispetto allo scenario post-elezioni del 2019: passano dal 18 al 21% se si considera il numero di Comuni; mentre rispetto alla popolazione si passa dall’11 al 32%. E sono cinque le donne che amministrano città con abitanti sopra i 40mila abitanti: Firenze, Prato, Carrara, Siena e Scandicci.

L’età media del totale dei sindaci toscani oggi è 53 anni. Gli under 35 sono 16 (pari al 6%), mentre nel 2019 erano 22 (pari all’8). Il più giovane ha 27 anni ed amministra il Comune di Vicchio.

La maggior parte dei sindaci attualmente in carica è al primo mandato: sono 115, pari al 42%; mentre 102 sono al secondo mandato (37%), 52 al terzo (19%) e 4 al quarto (1%). Focalizzando l’analisi su quest’ultima tornata elettorale, i sindaci confermati sono 113 (107 al primo turno, 6 al secondo) pari all’88% dei ricandidati; mentre quelli non rieletti sono 15. Ricordiamo che potevano essere ricandidati fino al terzo mandato i sindaci nei Comuni dai 5mila ai 15mila abitanti; mentre in quelli fino a 5mila non ci sono limiti.

Per quanto riguarda l’orientamento politico dei primi cittadini, 169 sono di centrosinistra (62%); 63 di centrodestra (23%); 36 di liste civiche (13%); 5 di sinistra (2%). I Comuni in cui si registra un cambio di orientamento politico tra il 2019 e il 2024 sono 26.

Infine una curiosità: rispetto al cognome dei sindaci toscani ci sono 27 casi di omonimia: 5 si chiamano Rossi e 2 si chiamano Bacci, Betti, Buti, Conti, Giunti, Guarguaglini, Lunardi, Mugnaini, Ricci, Tagliaferri e Vanni.

Sulla pagina https://ancitoscana.it/speciale-elezioni-2024/ (qui il link diretto) è possibile scaricare tutti i dati con le statistiche complete e le mappe aggiornate.