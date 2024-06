TORRITA DI SIENA – Torrita Blues Festival: è iniziato il conto alla rovescia. «Se a Torrita si fa blues, e si vuole ascoltare blues, c’è unità d’intenti e siamo nel posto giusto al momento giusto».

Edoardo Bennato torna live e apre il 28 giugno il suo Rock Summer Tour 2024 a Torrita che, dal 27 al 29 giugno, con il Festival, diventa capitale del Blues.

Bennato a Torrita Blues; due ore di musica, con i suoi brani più celebri, entrati nel nostro immaginario collettivo e la selezione di successi dall’ultimo album ‘Non c’è’; ed ancora, video e interazione con il pubblico. Con Bennato, la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni. Ore 22.30.

Torrita Blues, uno dei Festival più longevi, celebra 35 anni. «Un traguardo prestigioso che festeggiamo ancora con grandi artisti: la loro presenza conferma l’importanza di Torrita Blues Festival – dice il direttore Luca Romani –. Una grande occasione per il territorio grazie all’indotto che ruota intorno al Festival. Il merito è soprattutto del volontariato capace di muovere la grande macchina organizzativa del Festival».

Tanti gli artisti internazionali che si sono avvicendati a Torrita Blues: Mud Morganfield, Joe Bastianich, Irende Grandi, Taj Mahal, Roy Rogers, Popa Chubby, James Cotton e altri.

Torrita Blues Festival 2024 alzerà il sipario giovedì 27 giugno. Si inizia con la cena sociale, partner UniCoop Firenze, il cui ricavato sarà destinato a progetti sul disagio giovanile.

Poi, sul palco di Piazza Matteotti si alterneranno i Road Lights: quattro elementi che nel live trovano la migliore espressione del blues; i Ball & Chain: trio acustico di musica americana, country, folk, blues; con loro, i Tennessee Rose Blues Band, quintetto con uno straordinario repertorio attraverso il sound della black music.

Si arriva a venerdì 28 giugno quando, alle 21,30, Francesco Garolfi, il chitarrista che ha suonato in mondovisione per il Papa davanti a 500.000 persone, aprirà il concerto di Edoardo Bennato.

Torrita Blues 2024 cala il sipario sabato 29 giugno. Si inizia alle 21,30 con Gennaro Porcelli, voce e chitarra, un talento del Blues ‘made in Italy’; si presenta con la RR Blues Band. Alle 22,30 passerà il testimone per il gran finale a Treves Blues Band, capitanata dall’armonicista Fabio Treves, mente del ‘blues alle masse’.

Un doppio compleanno. Fabio Treves nel 1989 aprì il primo concerto della storia di Torrita Blues: il Festival festeggia 35 anni con Treves Blues Band che nel 2024 celebra 50 anni di ininterrotta carriera