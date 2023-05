FIRENZE – L’influenza stagionale continua non abbandona l’Italia e raggiunge quota 14 milioni di casi. Nella settimana dal 24 al 3 aprile, secondo il report settimanale dell’Iss, i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono stati circa 204.000, per un totale di circa 13.963.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

Nella diciassettesima settimana del 2023 in 14 Regioni e province autonome, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è tornato ai livelli basali (sotto la soglia di 3,16 casi per mille assistiti). In Piemonte, Lombardia, Toscana, Abruzzo Sicilia e Sardegna l’incidenza è ancora lievemente sopra soglia e si mantiene nella fascia di intensità media. La popolazione degli assistiti in sorveglianza è mediamente pari a 1.829.585 assistiti per settimana pari al 3,1% dell’intera popolazione italiana.