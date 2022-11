SIENA – Prima l’intervento della Polizia municipale, poi la sospensione della seduta. Marco Falorni, presidente del Consiglio comunale di Siena, si è visto costretto a usare le manieri forti per dirimere il diverbio tra il segretario comunale Franco Caridi e l’ex sindaco Pierluigi Piccini.

I due hanno iniziato a discutere a distanza, per poi venire quasi a contatto. Per evitare che la situazione degenerasse impiegati comunali e altri consiglieri si sono messi di mezzo. La discussione è stata incentrata sul normativa che regola il numero legale per l’approvazione delle delibere.