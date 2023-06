SIENA – Si è insediato il Consiglio comunale a guida Nicoletta Fabio. Per la presidenza è arrivata l’ufficialità di Davide Ciacci.

“I dossier importanti sono tantissimi e tutti importanti, il Palio incombe e per Siena è un momento fondamentale, lo devo curare in tutti i dettagli senza dimenticare le altre questioni”, ha detto il sindaco.

Il vicepresidente sarà Alessandro Masi. “Ringrazio il Consiglio Comunale – ha detto l’esponente Pd – che mi conferisce questa opportunità. Teniamo molto alla centralità del consiglio, non solo importante per dare supporto e sostegno all’azione amministrativa, ma anche per aggiornare costantemente lettura e interpretazione dei sentimenti della città. Siamo in un periodo in cui i cambiamenti sono profondi e veloci, quindi dobbiamo dare voce e protagonismo alla città in questa sala. Questo è il luogo dove si discute e si interpreta la decisione migliore per i passi quotidiani e l’aspirazione di Siena. Sarò collaboratore leale, ma attento difensore delle prerogative dell’opposizione, che sarà costruttiva, ma ferma severa”.