LIVORNO – Livorno Music Festival di nuovo in Cannoniera della Fortezza Vecchia martedì 20 agosto ore 21 per un concerto dalle melodie straordinariamente espressive, all’insegna del romanticismo.

Con la viola di Anna Serova, solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo e i giovani talenti del LMF italiani e stranieri. Cominciamo con i 5 pezzi di Schumann, dove freschezza inventiva e fascino intimista vengono distillati perfettamente in un connubio esemplare, con il sapore tipico della Hausmusik. Si prosegue con Franck e la sua Sonata in la maggiore, uno dei suoi ultimi capolavori, dove limpidezza strumentale e equilibrio apollineo governano il dialogo tra i due strumenti. Last but not least la Sonata in fa minore op.120, ultima composizione cameristica di Brahms, intima, lucida, poetica e complessa. Musiche che «rifiutano ogni esteriorità, […] non concedono niente al virtuosismo: opere scritte per se stesso, come pagine di un diario.», come dice Rostand.

Martedì 20 agosto ore 21:00

LIVORNO – Fortezza Vecchia, Cannoniera

ROMANTIC – ANNA SEROVA

Programma:

Robert Schumann, Fantasiestucke op.73 per clarinetto e pianoforte;

Robert Schumann, 5 pezzi in stile popolare op.102 per violoncello e pianoforte;

César Franck, Sonata in la maggiore per violino e pianoforte;

Johannes Brahms, Sonata in fa minore op.120 n.1 per viola e pianoforte.

Artisti

Anna Serova, viola

Caterina Barontini, pianoforte

I Talenti del LMF:

Lucrezia Lavino Mercuri, violino; Marina Margheri, violoncello; Cosimo Profita, clarinetto; Emma Pestugia, pianoforte; Katarzyna Gabryś, pianoforte; Edoardo Mancini, pianoforte.

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00: posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito: under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

Con l’acquisto del biglietto del concerto c’è la possibilità di gustarsi un’apericena a € 12,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza.



I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832

– presso i punti vendita Vivaticket in tutta Italia al link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 19:30.