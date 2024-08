ROMA – Sono 28 le rievocazioni storiche toscane finanziate per il 2024 dal Ministero della cultura con il Fondo nazionale su un totale di 58 domande presentate. 30 quelle escluse che non sono riuscite a raggiungere la soglia minima di punteggio per poter accedere alle risorse ministeriali.

Il Fondo nazionale per le rievocazioni storiche è la misura che consente ad associazioni del terzo settore che organizzano le manifestazioni di rendicontare investimenti e attività associativa unite alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Alla Toscana sono andati complessivamente 266.853,57 euro suddivisi in 9 province.

In totale, in questa edizione 2024, sono pervenute 510 domande da tutta Italia, per un totale di 203 ammesse a finanziamento e 307 respinte.

Gli enti toscani provincia per provincia

In provincia di Arezzo sono stati 3 gli enti finanziati per un totale di 31.444,81 euro

Comune di Arezzo 11.827,86 euro

Comune Sansepolcro 10.673,92 euro

Battaglia di Scannagallo Foiano della Chiana 8.943,02 euro

In provincia di Siena sono stati 4 gli enti finanziati per un totale di 38.079,95 euro

Magistrato delle Contrade Bravìo delle Botti 10.962,41 euro

Quartiere di Canneti Aps San Quirico d’Orcia 9.231,50 euro

Comune Monteriggioni 9.087,26 euro

Cavalieri di Santa Fina San Gimignano 8.798,78 euro

In provincia di Firenze sono stati 8 gli enti finanziati 73.857,48 euro

Pro Loco Cerreto Guidi 11.539,38 euro

Pro Loco Scarperia 10.673,92 euro

Sbandieratori Borghi e sestieri Figline Incisa 10.385,44 euro

Gotica Toscana Scarperia 9.808,47 euro

Giostra Bagno a Ripoli 9.664,23 euro

Pro Loco Figline 9.807,26 euro

Pro Loco Capraia 3.900 euro

Comune Castelfiorentino 8.798,78 euro

In provincia di Pisa sono stati 7 gli enti finanziati per un totale di 66.784,14 euro

Comune di Pisa 10.673,92 euro

Tra i binari San Miniato 10.096,96 euro

Palio di Fucecchio 9.375,74 euro

Antitesi San Giuliano Terme 9.375,74 euro

Comune di Buti 9.231,50 euro

Pro Loco Montopoli Valdarno 9.087,26 euro

Balestrieri Volterra 8.943,02 euro

In provincia di Massa Carrara è stato 1 l’ente finanziato per un totale di 10.673,92 euro

Compagnia Pignaro Pontremoli

In provincia di Grosseto è stato 1 l’ente finanziato per un totale di 9.952,71 euro

Pro loco di Campagnatico

In provincia di Lucca è stato 1 l’ente finanziato per un totale di 9.375,74 euro

Comune di Lucca

In provincia di Pistoia sono stati 2 gli enti finanziati per un totale di 17.886,04 euro

Pro Loco Serravalle 8.943,02 euro

Compagnia dell’Orso 8.943,02 euro

In provincia di Prato è stato 1 l’ente finanziato per un totale di 8.798,78 euro

Pro Loco Poggio a Caiano