SIENA – X Chigiana International Festival & Summer Academy ‘Tracce’ celebra con la migliore musica il 140° anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Corea del Sud.

Il 20 agosto, partner il Festival coreano ‘Music PyeongChang’, alle ore 21,15 a Palazzo Chigi Saracini, la pianista coreana Chloe Jiyeong Mun, vincitrice del Concorso Busoni, animerà una serata speciale con l’esecuzione della Sonata n. 5 di Galuppi, della Partita n. 6 di Bach e dei 24 Preludi di Chopin. La Chigiana sarà protagonista del Festival coreano con il Quartetto Indaco, formato in Accademia.

Archiviati ferragosto, il successo del Concerto per l’Italia con la Filarmonica della Scala e degli altri eventi del primo periodo, X Chigiana International Festival ‘Tracce’, direzione artistica Nicola Sani, riprende fino al 2 settembre. Già il 19 agosto il duo Christian Schmitt oboe, Alessandra Gentile, pianoforte, si esibirà a Palazzo Chigi Saracini, per poi, il 21 agosto, nella Chiesa di Sant’Agostino, il concerto Residui con la prima esecuzione ‘Segni, tracce, residui’ per due pianoforti a 4 mani commissionata dall’Accademia Chigiana a Marco Quagliarini, eseguita dal Chigiana Keyboard Ensemble. Il 22 agosto, a Palazzo Chigi Saracini, altra commissione della Chigiana che Stefano Gervasoni ha dedicato al chitarrista Giovanni Puddu; eseguirà anche Céladon, composizione di Michele Dall’Ongaro per Oscar Ghiglia, su commissione Chigiana. Il 23 agosto, Chiesa di Sant’Agostino, nel cartellone il duo David Geringas – Mikhail Mordvinov.

Il terzo allestimento d’opera sarà, 24 agosto, Teatro dei Rinnovati, una prima assoluta, realizzata dall’Accademia Chigiana nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini (1858-1924): ‘The Butterfly Equation’, sui carteggi pucciniani, di Thomas Cornelius Desi, per 5 pianoforti, 5 voci di soprano e voci recitanti, coproduzione Festival austriaco Musiktheatertage Wien, regia Alessio Pizzech. Replica a Vienna al Festival Musiktheatertage Wien. Il 26 agosto, Chiesa di Sant’Agostino, sul palco la formazione Bruno Giuranna, Roberto Arosio e il Trio Fenice.

Si arriva al 30 agosto quando andrà in scena la spettacolare Baroque Night, nella suggestiva cornice della Villa settecentesca di Geggiano, Castelnuovo Berardenga, in cui visse Vittorio Alfieri. In programma, concerti da camera nel pomeriggio, serata e fino a tarda notte, due spettacolari open air nello splendido Teatro di Verzura. Protagonisti i grandi interpreti della musica barocca, docenti ai corsi del Chigiana-Mozarteum Baroque Program, affiancati da un’orchestra di musicisti dell’Universität Mozarteum Salzburg e del Royal College of Music di Londra per la prima volta a Siena.

X Chigiana International Festival & Summer Academy Tracce, dopo l’esibizione, 1° settembre, Chiesa di San Biagio a Gerfalco, di Vittorio Ghielmi viola da gamba e Florian Birsak clavicembalo con Reka Nágy, Maylis Moreau viole da gamba, si concluderà il 2 settembre con una no-stop Chigiana-Mozarteum Baroque Masterclasses: alle 12,30, a Palazzo Chigi Saracini, gli allievi del corso di composizione per strumenti antichi, Simone Fontanelli docente, con l’Ensemble strumentale del Mozarteum di Salisburgo: Réka Nagy, Klára Hervai-d’Elhoungne, Maylis Moreau, Marius Malanetchi viola da gamba. Nella Chiesa di Sant’Agostino, concerti degli allievi, ore 18, I parte; ore 21.15, II parte; docenti i musicisti del Chigiana Mozarteum: Sara Mingardo contralto, Alfredo Bernardini oboe barocco, Hiro Kurosaki violino barocco, Vittorio Ghielmi viola da gamba, Marco Testori violoncello barocco, Florian Birsak clavicembalo, basso continuo e fortepiano (www.chigiana.org).