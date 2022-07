CHIANCIANO TERME – Da “C’era una volta il West” a “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, da “Nuovo Cinema Paradiso” a “La leggenda del pianista sull’Oceano” fino “Gabriel’s oboe” e tanti altri successi indimenticabili.

A due anni dalla sua scomparsa Chianciano Terme celebra il maestro Ennio Morricone con un concerto in programma sabato 16 luglio (ore 21 PalaMontepaschi, viale Terme).

L’evento, che apre il festival ‘Chianciano Terme in Musica’ per la direzione artistica di Paolo Ponziano Ciardi, presidente dell’Istituzione Sinfonica Italia Classica, vedrà esibirsi l’Orchestra dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” di Lucca diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi con il soprano Silvia Capra e il flautista Paolo Zampini. Silvia Capra dopo aver lavorato come artista del coro, nei teatri Carlo Felice di Genova, la Scala di Milano, nel settembre 2002 è entrata a far parte del Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Paolo Zampini fin dal 1985 è stato interprete e solista tra i preferiti di Morricone, eseguendone in concerto le musiche da film e da camera; sempre con il Maestro ha realizzato moltissimi Cd e Dvd e effettuato concerti in tutto il mondo. Data la sua versatilità nei vari generi musicali ha registrato, in qualità di solista, centinaia di colonne sonore per il cinema e il teatro, collaborando con i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani, Luis Bacalov. Nel repertorio del concerto una selezione, per gli arrangiamenti di Francesco Oliveto, delle colonne sonore cinematografiche del compositore e premio Oscar.

Info Pro Loco Chianciano Terme. Tel 0578 652323. Ingresso 10 euro intero, 5 euro ridotto (studenti e over 65). Il festival Chianciano in musica è un progetto Comune di Chianciano, con il patrocinio del Ministero della cultura, e la collaborazione di Istituzione Sinfonica Italia Classica, Pro Loco Chianciano Terme, Terme di Chianciano.