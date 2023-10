FIRENZE – Luca Baroncini è il nuovo segretario della Lega Toscana, che resterà in carica tre anni.

Il sindaco di Montecatini Terme (Pistoia) e commissario regionale uscente è stato eletto a Firenze dal congresso regionale, che si è svolto alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini. Baroncini ha ottenuto 450 voti, mentre al suo sfidante, Luca Tacchi, sono andate 239 preferenze.

“Sono davvero orgoglioso ed emozionato di questo risultato, ringrazio tutti i militanti della Lega Toscana che mi hanno scelto come loro segretario” , ha detto il neo segretario subito dopo la sua elezione “Adesso – ha aggiunto Baroncini – la testa agli obiettivi: le amministrative del 2024, dove la Toscana va al voto in oltre 180 comuni e la Lega vuole vincere e avere un ruolo autorevole all’interno della coalizione di centrodestra; poi ci sono le elezioni europee dove l’obiettivo è quello di confermare un eurodeputato toscano: Susanna Ceccardi ha fatto un lavoro eccezionale in questi anni e puntiamo a riconfermarla; infine, nel medio e lungo periodo il sogno è di andare a governare dopo oltre 50 anni la Regione Toscana alle elezioni regionali del 2025. Abbiamo il tempo di consolidare una classe dirigente nel frattempo cresciuta e autorevole grazie alle amministrazioni nei vari comuni della Toscana”.

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha annunciato che il 3 dicembre sara’ a Firenze alla Fortezza da Basso . “Presenteremo all’Italia la nostra idea di Europa che verrà basata su sicurezza, lavoro, giovani, innovazione, futuro, protezione dei confini e arriverà Le Pen e gli amici austriaci, tedeschi, portoghesi” ha detto il leader del Carroccio al congresso toscano.