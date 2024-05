SIENA – Per prima cosa ha voluto rendere omaggio ai caduti della polizia. Poi ha preso posto nella nuova sede di lavoro. Per Ugo Angeloni, neo-questore di Siena, è stato il debutto in città.

In Toscana era già stato a Carrara in due periodi distinti, l’ultimo tra il 2016 e il 2019. Arriva dalla Municipale di Roma dove ha passato l’ultimo triennio. “L’unico concetto che porto con me è di mettersi in ascolto con i cittadini. Tutto il resto dell’operato, in termini di pubblica sicurezza, viene anche da questo rapporto”, ha sottolineato.