LUCCA – E’ già stato sfondato il tetto dei 250mila biglietti venduti per l’edizione di Lucca Comics & Games 2023, l’edizione ‘Together’, come vuole il claim di quest’anno e che si preannuncia come una delle più ‘affollate’ di sempre.

In programma dall’1 al 5 novembre, il festival è di fatto già iniziato con le sette mostre già visitabili a Palazzo Ducale a ingresso gratuito. L’edizione sarà costellata da un altissimo numero di prestigiosi ospiti: da Don Rosa a Frank Miller, i grandi nomi del fumetto e dei games internazionale saranno a Lucca nei giorni della manfestazione. Don Rosa è in qualche modo considerato uno dei ‘padri’ di Zio Paperone, avendo raccolto l’eredità di Carl Barks e sarà presente a Lucca tutti i 5 giorni, quando sarà impegnato in incontri e firmacopie.

Frank Miller arriva a Lucca per l’anniversario di ‘300’ e sarà presente dal 2 al 4, quando sarà celebrata una leggenda vivente della graphic novel, che riesce a dare forma alla realtà con la sua forza di volontà. Dopo 11 anni, torna a Lucca Comics & Games Jim Lee, disegnatore, scrittore e imprenditore che, dopo aver lasciato la Marvel, per la quale ha creato numerose storie degli X-Men, ha fondato la Image Comics e, infine, è arrivato alla DC Comics, creando tavole come ‘Batman: Hush, Superman’ e sarà al Padiglione Panini dal 2 al 5 novembre.

Non poteva certo mancare il Giappone e il mondo dei manga, rappresentati, tra gli altri, da Naoki Urasawa che vanta l’aver venduto 140 milioni di copie dei suoi lavori in tutto il mondo e che arriva in Italia per la prima volta, per la gioia dei moltissimi fan che seguono questo mangaka da sempre. Anche per lui, incontri e firmacopie dal 2 al 5 novembre.

‘Preacher’ e ‘The Boys’ sono serie tv molto seguite. In comune hanno lo stesso autore, Garth Ennis che sarà a Lucca tutti i 5 giorni della manifestazione, ma che è anche protagonista di una mostra allestita a Palazzo Ducale. Anche per Ennis è la prima volta in Italia e sarà presente nei padiglioni Panini e SaldaPress.

Una mostra a Palazzo Ducale anche per Luis e Romulo Royo (che erano all’inaugurazione delle mostre e saranno a Lucca per i 5 giorni del Festival): due generazioni a confronto che si avvicinano fino a creare un’unica immagine utilizzando le tecniche più amate da ognuno dei due artisti. L’espressività delle guerriere e le visionarie città futuristiche si fondono con le architetture della Galleria Ammannati, una comunione di tecniche e di visioni che stupiranno i visitatori dell’esposizione dedicata ai Royos. Per loro, inoltre, ci sarà uno spazio al Padiglione Carducci dove potranno incontrare gli appassionati della loro arte.

Da Netflix a Lucca: Jonathan Stroud porta a Lucca il suo Lockwood e co., una saga letteraria della quale è uscito quest’anno il secondo volume, che, tra l’altro, è stato tradotto dalla regina del fantasy italiano, Licia Troisi.

E ci sarà anche Bruno Bozzetto, nome storico dell’animazione italiana e che presenterà il suo libro autobiografico ‘Il signor Bruno. Una vita animata’, pubblicato da Rizzoli Lizard, dove Bozzetto si racconta in prima persona, aiutato dalla penna di Simone Tempia (conosciuto per aver dato vita alle storie di ‘Vita con Lloyd’) e che è impreziosito da una galleria di disegni che il maestro ha realizzato per la pubblicazione.

E, il primo giorno della manifestazione, ospite d’onore sarà il Premio Oscar Michel Gondry. Wonder Pictures, infatti, presenta: “A Lucca con Gondry”: un invito alla scoperta della creatività del maestro, attraverso le anteprime de “Il libro delle soluzioni”, “Michel Gondry, do it yourself” e “A letto con Michel Gondry” e una masterclass con cui sarà in dialogo con lo scrittore Manlio Castagna (1° novembre ore 14, al cinema Astra).

Gondry, vero alchimista dell’immaginario, è regista e sceneggiatore, tra i più grandi e innovativi cineasti contemporanei e fuoriclasse del videoclip musicale ed è noto per la sua visione creativa e il suo stile distintivo, in grado come nessun altro di mescolare molteplici linguaggi narrativi in un mix sorprendente di surrealismo e immaginazione.

Spostandoci in Estremo Oriente, la Japan Town – situata al Polo fiere di Lucca – porterà molti importanti ospiti e si potrà assistere ad eventi che porteranno realmente l’Oriente a Lucca. Innanzi tutto ci saranno le celebrazioni del quarantennale dell’Incantevole Creamy in collaborazione con lo Studio Pierrot e con Yamato Video e ArteZeta: si parte con una mostra unica allestita alla Japan Town. Grazie al contributo dei maggiori collezionisti italiani, la mostra propone un viaggio nei ricordi: dagli schizzi preparatori, ai disegni, artbook, oggetti magici, produzioni audio e video fino all’esibizione dei costumi più iconici. E con una curatrice d’eccezione: Giorgia Vecchini, grande esperta nerd che detiene tuttora il Guinness World Record per la più grande collezione al mondo dedicata all’amata maghetta. Altro momento clou sarà il raduno nazionale di cosplay a tema Creamy (e Yu, Toshio, Posi e Nega, Jingle Pentagramma, Duenote, Pinopino…): l’appuntamento è per sabato 4 novembre, partenza dal Giardino degli Osservanti, pronti per sfilare per le vie della città.

Sempre il 4 novembre, alle 21:30, alla Music Tent – nell’area delle Tagliate – altro grande appuntamento per gli appassionati di Creamy e non solo: Cristina D’Avena porta in scena uno spettacolo speciale, pensato appositamente per questo anniversario: ‘Sognando Creamy’ e, sul palco sarà in compagnia di uno dei maggiori illustratori fantasy italiani, Paolo Barbieri, che darà vita a delle tavole a tema, durante lo show.

Quella del 2023 è anche l’edizione dei 30 anni di Lucca Games. Un anniversario di tutto rispetto che sarà ampiamente celebrato. Quella proposta dall’area Games, infatti, non una semplice ibridazione di linguaggi ma un intento intellettuale, una scelta consapevole destinata a cambiare per sempre la grammatica della manifestazione facendo di LC&G uno degli esempi più avanzati in Europa e nel mondo e rivoluzionando il rapporto creatore/spettatore. «In sostanza – dicono gli organizzatori – abbiamo costantemente lavorato per invitare i partecipanti all’azione trasformandoli in visitAutori». Una celebrazione in grande stile, che chiamerà a raccolta i protagonisti di questi trent’anni a far parte del Grog Live Show, in diretta dalla nuovissima area spettacolo proprio al centro del padiglione.

E sotto il segno del “Grog”, il simpatico e combattivo nano che accompagna da sempre Lucca Games, si alterneranno in questo spazio i protagonisti di una storia partecipata: dagli autori pluripremiati Francesco Nepitello, Andrea Angiolino, Leo Colovini, Emiliano Sciarra, Andrea Chiarvesio agli editori che hanno segnato la storia come Roberto Di Meglio, Silvio Negri Clementi, Massimo Bianchini, David Preti ai giornalisti e intellettuali come Luca Giuliano e Dario De Toffoli, agli artisti come Marco Soresina e Riccardo Crosa e moltissimi altri.

Ma trent’anni di Lucca Games sono anche l’occasione per raccontare come è cambiato il mondo del gioco fino alle sue dimensioni più spettacolari e lo faremo grazie a due ambassador d’eccezione: uno chiamato a rappresentare l’Italia, l’altro ad ampliare i confini di Lucca Games nel mondo e che simbolicamente si incontreranno proprio in questa nuovissima area che rappresenta l’anello di congiunzione fra passato e futuro.

Arkhan ovvero Joe Manganiello, sta già affilando la sua ascia magica da portare a Lucca. L’attore hollywoodiano, celebre per i suoi D&D party con invitati del calibro di Vince Vaughn e Tom Morello, sta attualmente lavorando a quello che è stato annunciato come il documentario “definitivo” su D&D, in collaborazione con la Wizards of the Coast, previsto per il 2024.

Trent’anni di Lucca Games e trent’anni di Magic: The Gathering. Il creatore e presidente storico della Wizards of Coast, Peter Adkison sarà a Lucca per presentare in anteprima italiana assoluta il lungometraggio ‘Igniting the Spark. The Story of Magic: The Gathering’.

Un altro grande protagonista sarà il leggendario Cthulhu, nato dalla penna di H.P. Lovecraft che sarà celebrato da una gigantesca statua, da dieci illustrazioni celebrative realizzate in esclusiva per CMON da disegnatori e fumettisti del calibro di Zerocalcare, Gipi, Marco Checchetto, Giuseppe Camuncoli, Adrian Smith, Paul Bonner, Karl Kopinski, Marko Djurdjevic, Daniel Zrom e Paolo Parente. Le dieci straordinarie litografie di Cthulhu andranno a comporre uno speciale portfolio “Art From Beyond” in vendita esclusivamente durante la kermesse lucchese con una tiratura limitata di soli 250 pezzi (99 euro – formato 30,5 x 36,5), mentre la cartolina di Gipi sarà consegnata solo allo stadio. Perché? Perché quest’anno, proprio sotto l’egida del Grande Antico, si svolgerà un quadrangolare di calcio, la “Cthulhu CUP” (Venerdì 3 novembre alle 19), un quadrangolare di calcio a cinque che vedrà sfidarsi disegnatori, appassionati, “professionisti” del gioco da tavolo e alcuni rappresentanti della Lucchese. Il calcio di inizio del torneo (il primo in questo ambito) sarà dato dal direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina e dal calciatore Demetrio Albertini.

Ricco anche il programma musicale della manifestazione. Oltre a Cristina D’Avena e ai tanti ospiti che, durante tutte le giornate del festival animeranno l’area dedicata alla musica, l’evento di punta sicuramente è il sessantesimo anno di attività di un duo che ha fatto la storia della musica da film e dei cartoons, gli Oliver Onions. Resi ancor più celebri nel mondo grazie al sodalizio artistico con la coppia per eccellenza del western all’italiana: Bud Spencer e Terence Hill, nella loro lunga carriera hanno composto più di 200 colonne sonore, e numerose sigle di programmi, serie tv e cartoni animati, e pubblicato oltre 400 singoli e 200 LP nel mondo in varie lingue.

Quest’anno l’organizzazione ha puntato molto sull’organizzazione per chi si deve spostare: oltre a garantire una maggiore frequenza di navette per andare alla Japan Town dal centro della manifestazione, grazie a un accordo con Trenitalia, sono stati organizzati 140 treni in più rispetto alle normali corse, mentre a Capannori, il primo e l’ultimo giorno della manifestazione, sarà in funzione un collegamento ogni mezz’ora che, gratuitamente, porterà da piazza Aldo Moro a Capannori, a Lucca, per agevolare coloro che arrivano o partono.

Gli appuntamenti e le occasioni di divertimento sono veramente tantissime: per il programma completo si può consultare il sito di Lucca Comics & Games (https://www.luccacomicsandgames.com/it/2023/home/), dove vengono aggiornati gli eventi in tempo reale e si possono trovare tutte le informazioni sia sui biglietti, ma anche sui parcheggi e la mobilità alternativa a disposizione.