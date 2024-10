LUCCA – A Lucca è tutto pronto per il Lucca Comics, al via mercoledì 30 ottobre. Rispetto allo scorso anno però le vendite stanno registrato una flessione. I biglietti staccati sono 208 mila.

Nel 2023, alla vigilia della manifestazione, i tagliandi emessi erano stati 290 mila. Una distanza che sembra difficile colmare nei giorni che restano prima dell’inaugurazione. Un po’ a causa dell’incertezza legata al tempo, un po’ per l’incremento costante dei prezzi di alloggi e strutture ricettive. Tuttavia, in un raffronto con le edizioni pre-covid c’è stato un aumento degli ingressi. Nel 2018 il numero delle prevendite aveva raggiunto 139mila biglietti, mentre nel 2019 erano 159 mila.

Differenza notevole con i dati attuali, a testimonianza di un evento che è diventato un appuntamento in grado di richiamare non solo gli appassionati del genere. Al punto che da Pisa sono pronti treni speciali diretti a Lucca, per altro già esauriti. La rassegna si chiuderà domenica 3 novembre.

