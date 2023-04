LUCCA – L’Italia e Lucca nel tempio della musica d’Europa e del mondo con il concerto di Pasqua della stagione dei Populäre Konzerte alla Filarmonica di Berlino, grazie a Virtuoso & Belcanto festival.

Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni e le arie più belle e conosciute della tradizione lirica e operistica italiana saranno i veri protagonisti del tradizionale Concerto che i berlinesi attendono anno dopo anno. Non è un caso, quindi, che i biglietti a pochi giorni dall’apertura delle prevendite, siano quasi completamente esauriti.

Protagonista sarà, appunto, l’Opera italiana con quattro giovani talenti solisti che si esibiranno sul palco della Sala Grande. I quattro cantanti lirici italiani, selezionati appositamente per l’occasione da Virtuoso & Belcanto, il festival lucchese che promuove la cultura della musica classica valorizzando proprio i giovani talenti di tutto il mondo, si esibiranno accompagnati dalla Sinfonie Orchester Berlin, sotto la direzione del Maestro Svetoslav Borisov: sul palco ci saranno le due soprano Maria Novella Malfatti (lucchese), e Marianna Mappa, il tenore Vincenzo Spinelli e il baritono Luca Galli.

Con un programma tutto italiano: il titolo del concerto, in calendario domenica 9 aprile, alle 16, è “Zauber der italienischen Opera”, ovvero la magia dell’Opera italiana. Verdi, Puccini e altri autori risuoneranno con arie tratte da Aida, Rigoletto, La Traviata, La Bohème, Tosca e altre.

In questi giorni si stanno svolgendo con successo le prove che condurranno i quattro artisti direttamente sul palco berlinese. Contemporaneamente, in Germania, la vendita dei biglietti sta veleggiando verso un deciso sold-out.

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione – ha commentato Riccardo Cecchetti, direttore artistico di Virtuoso & Belcanto -. Questa non è solo l’occasione di mostrare il talento italiano in una delle culle della musica mondiale, ma rappresenta anche un biglietto da visita eccezionale per la nostra città che può vantare di aver portato a Berlino quattro ottimi artisti. In particolare, possiamo dire che questo grande appuntamento anticipa di qualche mese l’apertura ufficiale delle Celebrazioni Pucciniane, portando Puccini proprio nel tempio della musica classica. L’emozione cresce sempre di più e siamo felici di sapere che il concerto sta raccogliendo così tanto successo: si tratta di un appuntamento che da sempre richiama l’attenzione del pubblico e vedere confermato anche quest’anno tanto affetto ci riempie di soddisfazione”.

Il grande concerto si apre con quattro brani di Verdi: l’Ouverture da La forza del destino, “Cortigiani, vil razza dannata” (Luca Galli, baritono), “Gualtier Maldè…Caro nome” (Maria Novella Malfatti, soprano) e “La donna è mobile” (Vincenzo Spinelli, tenore), tratti da Rigoletto. Si prosegue con l’intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Mascagni e con tre brani del repertorio pucciniano: “Sola, perduta, abbandonata” (Marianna Mappa, soprano) da Manon Lescaut, “Che gelida manina” (Vincenzo Spinelli, tenore) da La Bohème e “Dunque è proprio finita – Addio dolce svegliare” (Marianna Mappa e – Maria Novella Malfatti, soprano, Vincenzo Spinelli, tenore e Luca Galli, baritono) sempre tratto da La Bohème.

La seconda parte sarà quasi interamente dedicata a Verdi: dall’Aida saranno eseguiti la Marcia trionfale e “Ritorna vincitor” (Marianna Mappa, soprano) e, dal Don Carlo, il baritono Luca Galli si esibirà nel “Per me è giunto il dì supremo / Io morrò, ma lieto in core”. Mappa sarà impegnata nel “Vissi d’arte” dalla Tosca di Puccini prima del gran finale, di nuovo con il compositore parmense. Nella sala berlinese risuoneranno le arie più emozionanti di La Traviata: il preludio del terzo atto, “Sempre libera degg’io” (Maria Novella Malfatti, soprano), “Parigi, o cara” (Maria Novella Malfatti, soprano e Vincenzo Spinelli, tenore) per concludere con “Libiamo, ne’ lieti calici” (Maria Novella Malfatti e Marianna Mappa, soprano, Vincenzo Spinelli, tenore e Luca Galli, baritono).

A questo link è possibile consultare il programma dell’evento: www.berliner-philharmoniker.de/konzerte/kalender/details/54444/

Proseguono, intanto, i preparativi per la nuova edizione di Virtuoso & Belcanto che dal 17 al 30 luglio animerà le strade e le sale lucchesi con studenti da tutto il mondo che arriveranno in città per perfezionarsi con i migliori docenti internazionali di violino, viola, violoncello, pianoforte e musica da camera. Tutte le info su: virtuosobelcanto.com.