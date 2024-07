LUCCA – Non ha deluso il suo pubblico, Tedua, al Lucca SummerFestival nel secondo concerto in cartellone sul palco di piazza Napoleone. Nelle circa due ore di live, Tedua ha incantato gli undicimila fan – dato fornito dall’organizzazione – eseguendo in maniera pressoché integrale, dall’intro all’outro, ‘Paradiso’, la sua ultima uscita discografica che altro non è che la versione deluxede ‘La Divina Commedia’, personale rilettura del capolavoro dantesco, adattato alla vita di Mario Molinari, in arte Tedua, appunto.

Ma c’è stato spazio anche per successi del passato, come ‘Oc California’ e Tedua ha fin da subito instaurato un dialogo con il pubblico, parlandoci come se parlasse a una sola persona e non a una piazza Napoleone stracolma di ragazzi e ragazze. Ha chiesto di non tirare niente sul palco se non reggiseni ed è stato accontentato. Ha raccontato di quando aveva fatto l’instore nella stessa piazza nel negozio di dischi di Lucca e ha chiesto se qualcuno del pubblico fosse presente in quell’occasione – era il 2018 e presentava ‘Mowgly’ – e dalla platea si è levata una selva di braccia e cori. Ha ringraziato quando le ragazze hanno intonato un ‘sei bellissimo’ durante una pausa tra una canzone e l’altra e ha scherzato con loro, le sue fan innamoratissime del bel rapper ligure. Al termine del concerto, quando – ovviamente – i fan gli hanno chiesto di continuare, ha spiegato che c’era un accordo con il Comune sull’ora di chiusura del concerto, ma in effetti il tempo ci sarebbe stato, solo che lui era stanco, perché nelle sere precedenti aveva fatto mattina a delle feste e nei giorni seguenti aveva altri concerti e aveva bisogno di dormire. Probabilmente un altro pubblico avrebbe reagito in maniera diversa, ma il pubblico di Tedua non solo ha dimostrato di capire, ma l’ha perfino applaudito e, disciplinatamente, è andato a casa.

Un pubblico di giovani e giovanissimi, in fila fin dalla mattina prestissimo, verso le 7 erano già lì, pronti a prendere le prime file non appena avessero aperto i cancelli. E non li ha spaventati nemmeno il dover affrontare una giornata afosa, coperta e soffocante: l’importante era essere sotto il palco.

Palco che Tedua ha ‘riempito’ con una band fatta di piano e tastiere, chitarra, batteria, due ai cori e, naturalmente, il dj e la sua seconda voce: tutti insieme hanno dato vita a uno spettacolo sempre molto tirato, dove un pezzo segue l’altro, con un Teduache tiene bene il palco e rimedia egregiamente – anche grazie a quel dialogo continuo con il suo pubblico – al fatto di non conoscere una scaletta appena stilata e non ancora memorizzata. Già, perché dopo le anteprime negli ultimi giorni di giugno a Milano – dove sul palco aveva ospitato numerosi ospiti – quello di Lucca è stato il primo vero concerto del tour estivo e, quindi, quella particolare setlist veniva eseguita per la prima volta.

Un dettaglio da sottolineare è la presenza di animazioni in stile videogame sullo sfondo del palco: molto belle, molto curate, passano da diavoli, teschi dagli occhi fiammeggianti e scenari infernali ad angeli e atmosfere paradisiache, durante tutto il live, aiutando, anche loro, a creare un’atmosfera speciale in una piazza Napoleone strapiena e costantemente illuminata da cellulari puntati verso il palco.

Adesso è il turno di un altro rapper, Geolier: anche per lui sono attesi grandi numeri in piazza Napoleone, così come sono sold-out sia il concerto di sabato quando il palco lucchese ospita gli Smashing Pumpkins e Tom Morello, il chitarrista dei RageAgainst The Machine, e domenica con una leggenda vivente, Rod Stewart.