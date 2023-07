LUCCA – Sventolerà la bandiera finlandese sulla cartiera Korber Tissue di Lucca. A settembre è previsto il passaggio di mano al gruppo Valmet.

“E’ stato illustrato il percorso che durante i mesi scorsi ha portato all’intesa, con le attività in atto per giungere in autunno inoltrato (novembre) al perfezionamento e al distacco definitivo dalla Körber (antitrust permettendo), confermando altresì la validità delle intese sottoscritte nello scorso mese di marzo con l’annesso progetto di riorganizzazione, particolarmente sofferto da parte sindacale”, hanno affermato la Fim Cisl e Fiom Cgil di Lucca, che questo mattina hanno incontreranno i vertici dell’azienda.

“Per quanto riguarda le attività di Valmet – hanno aggiunto i sindacati – questo passaggio viene descritto dall’azienda come portatore di sviluppi positivi su tutti i versanti: in questo senso le rappresentanze aziendali unitamente ai sindacati hanno rimarcato la necessità di intraprendere un confronto con la nuova proprietà, a partire da un incontro che potrebbe svolgersi in occasione della preannunciata visita alla fine di luglio”.