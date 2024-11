LUCCA – In occasione del Lucca Comics avrebbero dovuto solo interpretare gli Avengers. Invece, si sono trovati calamitati in una scena di azione vera e propria, contribuendo a sventare un furto.

Protagonisti gli Impersonators, ovvero Marco Spatola (Iron Man), Matteo Sabetta (Captain America) e Marco Langellotti (Spiderman). I tre hanno affrontato due ladri che erano entrati nel bar di Filippo Pardini per rubare. Insieme li hanno messi in fuga, diventando almeno per un giorno, a tutti gli effetti supereroi.

