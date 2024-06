PISA – Cosa fare a Pisa nei prossimi giorni? Sicuramente prepararsi ad assistere a uno degli spettacoli più scenografici che sia mai capitato di vedere: la Luminara sui lungarni il prossimo 16 giugno.

Ogni anno infatti la città celebra il proprio patrono, San Ranieri, e la notte precedente veste a festa i suoi palazzi più prestigiosi, da palazzo Gambacorti (sede del Comune) al palazzo della Giornata (sede del rettorato dell’Ateneo), palazzo Reale (tanto amato dai granduchi Lorena prima e dai Savoia che vi trascorrevano lunghi periodi), palazzo Toscanelli (che ospitò Lord Byron tra il 1821 e il 1822, e che coggi è sede dell’Archivio di Stato) a palazzo Roncioni fino a palazzo Blu (centro di esposizioni temporanee e di attività culturali diverse) [“Pisa, lo spettacolo della Luminara”].

I due chilometri dei Lungarni vengono così illuminati da centomila fiammelle di “lampanini”, lumini di cera che vengono accesi nel pomeriggio da quasi 200 persone e che vengono posizionati sulle “biancherie”, telai di legno verniciati di bianco che addobbano le facciate.

Da qualche giorno sono iniziati i preparati di allestimento delle biancherie e in città si respira già il clima di attesa per quella che è considerata dai pisani, e non solo, la notte più bella dell’anno e che si conclude con spettacolari fuochi pirotecnici sparati da speciali piattaforme galleggianti dal fiume Arno.

Il primo documento storico attestante la tradizione della Luminara risale al 1337.

