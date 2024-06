LIVORNO – Dove vedere questa estate Roberto Vecchioni, Rocco Siffredi, Luca Bizzarri? E ancora, Dario Ballantini, i Ricchi e Poveri e Paolo Ruffini? A Livorno, durante la rassegna che animerà le calde serate labroniche alla Fortezza Vecchia, sul porto. Un programma molto ricco di appuntamenti che comprende anche il tradizionale maxischermo per le gare della Nazionale italiana di calcio agli Europei. Mentre non mancheranno eventi consolidati come il Livorno Music Festival e omaggi ai grandi cantanti della musica italiana come Fabrizio De André, Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Alcune date imperdibili (tutte con inizio alle ore 21.30):

Nico Gori, “Young lions 2tet” (mercoledì 12 giugno).

Tributo a Riccardo Cioni, serata musica dance 70-80-90 con djs Vittorio l’Indiano e Giovanni Frau (giovedì 13 giugno).

Comicità toscana con Leonardo Gherarducci, Laura Petracchi, Gabriele Puccetti, Enrico Faggioni, Samuele Rossi (martedì 18 giugno).

Dario Ballantini in “Ballantini e Petrolini” (mercoledì 3 luglio).

Roberto Vecchioni in “Tra il silenzio e il tuono tour” (lunedì 8 luglio).

Luca Bizzarri in “Non hanno un amico” (giovedì 11 luglio).

Alessandro Benvenuti in “Un comico fatto di sangue” (domenica 14 luglio).

Ricchi e Poveri in “Ricchi e Poveri summer tour” (giovedì 18 luglio).

Rocco Siffredi racconta se stesso (martedì 30 luglio).

Paolo Ruffini in “Io? Doppio”, giovedì 8 agosto.

Programma completo su Fortezza vecchia estate 2024