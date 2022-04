SIENA – Lo studio come possibilità di riscatto. Lo è a ogni latitudine e ancor di più dove fame e povertà segnano i territori.

In questa prospettiva, il progetto “University corridors for Refugees – Unicore”, assume rilevanza. Tra gli atenei interessati c’è anche l’università di Siena, che ha messo a disposizione una borsa di studio per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale da destinare rifugiati residenti in Camerun, Niger e Nigeria. Il bando e le condizioni di partecipazione sono consultabili nella sezione “Just Peace” del sito web Europe Direct Siena. La scadenza è il 29 aprile.

Al momento sono 33 le università italiane che parteciperanno a questa edizione del progetto Unicore per dare la possibilità a 69 rifugiati di proseguire il loro percorso accademico nel nostro Paese. Da quando due anni fa è nato questo programma, il numero degli studenti accolti è più che triplicato. Le tre nazioni centrafricane sono coinvolte quest’anno per la prima volta.