FIRENZE – Allerta per maltempo in Toscana. La sala della Protezione civile ha emesso il bollettino e indicato una allerta gialla da questa sera a domani per pioggia e temporali e da domani alle 06.00 fino alle 20.00 allerta arancione.

Pioggia: nel pomeriggio di oggi residue precipitazioni sparse sulle zone di nord-ovest; dal tardo pomeriggio e in serata precipitazioni sparse sulle zone centrali e meridionali; cumulati medi fino a 10-20 mm sulle zone centro-meridionali, non significativi altrove; massimi fino a 30-40 mm sulle zone centro meridionali. Domani, giovedì, ulteriore peggioramento con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, più intense e localmente persistenti inizialmente (nella notte e in mattinata) sulle zone centro meridionali, successivamente anche sui settori appenninici orientali (in particolare crinali e versanti romagnoli). Cumulati medi intorno a 30-50 mm su tutte le zone centrali e meridionali, localmente anche oltre 50 mm sui settori più meridionali e orientali; massimi fino a 70-80 mm o occasionalmente fino a 100 mm; intensità oraria massima generalmente attorno a 20-30 mm.

Temporali: nella giornata di domani giovedì, possibilità di temporali sparsi, più probabili inizialmente sulle zone meridionali, successivamente anche sul resto della regione.

Vento: oggi, mercoledì, vento sostenuto di Libeccio con raffiche fino a 70-80 km/h in Appennino e sottovento ad esso; altrove raffiche fino a 40-50 km/h, localmente superiori sui rilievi; attenuazione dal pomeriggio. Nella giornata di domani, giovedì, dalla mattina intensificazione del vento da sud (Scirocco o Ostro) sulle zone meridionali con raffiche fino a 60-70 km/h sull’Arcipelago meridionale e sui rilievi meridionali; dal pomeriggio rinforzo dei venti da nord sulle zone settentrionali con raffiche di Grecale fino a 60-70 km/h sulle zone appenniniche, sulle colline centrali e fino a 50-60 km/h sulle pianure settentrionali in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche.

Mare: oggi, mercoledì, mare molto mosso sui settori settentrionali (a nord di Capraia e Piombino). Domani, giovedì, attenuazione.

