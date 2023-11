PISTOIA – Prosegue l’emergenza nel Pistoiese, a causa degli allagamenti che hanno colpito la Piana per le esondazioni di torrenti alla periferia est di Pistoia, ad Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese.

A Quarrata, dove il centro abitato è allagato, nella notte il torrente Stella ha rotto un argine in località Catena: i residenti della zona sono stati invitati a raggiungere i piani alti e sono state fatte anche alcune evacuazioni. A Casalguidi, nel comune di Serravalle, una delle zone più colpite, ci sono strade e autorimesse allagate e case senza corrente elettrica. L’appello del Comune è di rimanere in casa.

Il vicesindaco di Serravalle Pistoiese Federico Gorbi ha diramato poco fa un aggiornamento dove dice che “sono state messe in sicurezza le persone anziane e fragili che abitano ai piani bassi. Purtroppo diverse case e scantinati sono allagati: le idrovore di Vab e Vigili del Fuoco arriveranno non appena riescono a liberarsi da altri interventi più urgenti sul territorio della provincia. Via San Biagio è stata liberata dalla frana che la bloccava”. A complicare la situazione le forti raffiche di vento.