SIENA – Due strade chiuse, la Sp103 di Castiglion del Bosco e la Sp 60/a tra Monte Oliveto e Buonconvento e tre sotto osservazione. E’ il bilancio dell’ondata di maltempo che sta interessando in queste ore il Senese.

Lo fa sapere la Provincia di Siena che ha spiegato come, al momento, la Sp 451 di Monte Oliveto sia stata interessata da una frana nella parte a monte e su cui si è reso necessario l’intervento di personale della Provincia e di una ditta incaricata.

In seguito all’esondazione di un torrente nella parte a valle ne è stata decisa la chiusura. Altra strada al momento chiusa la Sp 103 di Castiglion del Bosco in località Pian Petrucci, dove il ponte sul fiume Ombrone è stato chiuso per sicurezza con l’area che è attualmente presidiata da personale della Provincia. Criticità, spiega ancora la Provincia, si sono registrate questa mattina sulla Sp 45 del Brunello, in località Val di Cava, nel comune di Montalcino. A causa dell’esondazione dei due fossi Suga e Sughino, la strada è stata inizialmente chiusa e poi riaperta al traffico in seguito all’intervento del personale incaricato. Problemi anche sulla Sp 60/a che da Asciano arriva a San Giovanni d’Asso con alcuni fossi esondati.

La strada, pressoché impraticabile, al momento rimane aperta ma presidiata da personale incaricato. Infine, la Sp 34/d, nel comune di Buonconvento, dove l’acqua del torrente Stile ha raggiunto il livello di guardia in corrispondenza di un ponte provvisorio. Al momento la strada è aperta ma presidiata da personale incaricato della Provincia. In caso di peggioramento delle condizioni meteo, spiega ancora l’ente, se ne valuterà la chiusura. Non si registrano particolari criticità nelle aree dell’Amiata, della Val d’Orcia e al Nord della provincia.