FIRENZE – “Stanotte è andata bene, non vi sono state criticità”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e commissario per l’emergenza maltempo, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione, dopo la ripresa delle piogge giovedì sera.

“Noi avevamo fatto le corse con il nostro Genio civile – ha detto -, con i Consorzi di bonifica, con tutti coloro che avevano l’attività tecnica per poterci aiutare. Ringrazio anche chi si è prestato con grande rapidità, coloro che avevano i mezzi, le imprese private, per poter risistemare gli argini e poter quindi garantire una situazione di sicurezza che effettivamente, nonostante l’intensità della pioggia, stanotte c’è stata”.

“Ho avuto con vari esponenti del governo contatti costanti e trovo disponibilità: le condizioni per passare dai 5 milioni a uno stanziamento maggiore che ci consenta di far fronte alle prime iniziative le discuteremo lunedì quando verrà il capo della Protezione civile Curcio ad accompagnare il ministro della Protezione civile Musumeci” ha concluso Giani.