SIENA – Un pomeriggio dedicato al restauro della Fonte Gaia sul Campo, accompagnati da una guida abilitata che condurrà nelle viscere del Santa Maria della Scala per assistere alla performance site-specific ‘Le vestali dimenticate’ a cura di Ensorte teatro e scoprire la Fonte Gaia originale.

E’ quanto in programma per sabato 11 novembre con l’iniziativa Siena per Gaia, il Campo, l’acqua e la sua fonte organizzata da Scuola Edile Siena, Santa Maria della Scala, in collaborazione con l’Associazione Guide Turistiche di Siena. I gruppi di massimo 30 persone dovranno prenotarsi presso la Segreteria del Santa Maria della Scala (info 0577 43273) mentre tre sono le partenze previste alle ore 15 con ritrovo davanti alla Fonte Gaia di Piazza del Campo.

Il restauro della Fonte Gaia in Piazza del Campo da parte della Scuola Edile di Siena con i contributi della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, del Comune di Siena e la partecipazione di imprese e cittadini, regala all’imponente opera di Tito Sarrocchi, fra i grandi monumenti della città, un doveroso recupero. La Scuola Edile di Siena grazie al progetto ‘Il Campo, L’Acqua e la sua Fonte: Restauro della Fonte Gaia di Tito Sarrocchi’ a valere sull’avviso pubblico Let’s Art della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ha aperto un nuovo cantiere scuola per restituire gli antichi splendori ai preziosi marmi dell’inestimabile opera.