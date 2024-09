FIRENZE – Nuova allerta gialla per rischio idrogeologico sulle zone del nord ovest dalla prossima mezzanotte fino alle ore 14 di domani venerdì 27 settembre.

Piogge più frequenti e probabili sono attese sulle zone di nord-ovest nella prima parte della giornata, a carattere sparso nell’interno, dal pomeriggio e in serata. C’è anche allerta gialla per vento forte in Appennino, sulla Valle del Reno e sull’Alto Mugello dalle ore 21 di oggi 26 settembre fino alle ore 7 di domani 27 settembre. Previste forti raffiche sui crinali appenninici e nelle zone sottovento (fino a 60-80 km/h) o temporaneamente superiori fino a 80-100 km/h in serata.