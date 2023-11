AREZZO – E’ stato il vento a martoriare la provincia di Arezzo, in particolare il capoluogo e la Valdichiana. Oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco.

Il comando di Arezzo ha potenziato le squadre nel territorio ed attualmente sono in servizio circa 50 unità, inoltre una squadra di 5 unità con attrezzature fluviali è stata inviata ieri sera nella zona di Prato. Al momento ci sono circa 30 interventi in attesa, ma fortunatamente non risultano persone coinvolte.