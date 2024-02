FIRENZE – Precipitazioni intense al momento su Livorno, Lucca e Pisa. 87 mm di pioggia sono caduti nella notte a Marina di Pisa, 81 mm a Livorno.

L’Ombrone pistoiese ha raggiunto il primo livello di guardia a Pontelungo e Ponte alle Vanne.

In aumento anche il bacino del Serchio con Ozzeri, Contesora e Freddana al primo livello.

Il Tora a Collesalvetti è al secondo livello di guardia a 3,2 metri, in aumento anche il Fine a Castellina Marittima che ha quasi raggiunto il secondo livello.

Il sistema di Protezione civile è in stato di allerta, con squadre e strutture predisposte per intervenire in caso di necessità – ha fatto sapere la regione Toscana.