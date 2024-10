FIRENZE – Piogge e temporali ma anche vento forte (previste raffiche da sud fino a 60-80 km/h sull’arcipelago) e mari anche molto mossi sulle isole e zone costiere.

Si tratta di una nuova allerta meteo, condice arancione, diramata per domani, martedì 8 ottobre, dalle prime ore della mattina fino alla Mezzanotte.

In particolare sono attese dalla mattina precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovesci o temporale, anche di forte intensità, più diffuse inizialmente sui settori di nord-ovest, ma in estensione al resto della regione nella seconda parte della giornata. Così come sono possibili temporali, anche di forte intensità, più probabili inizialmente sulle zone occidentali e nella seconda parte della giornata anche altrove.

Il vento è previsto da sud, con raffiche fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago, sulla costa centro-meridionale e sui rilievi, tendenti a provenire da sud-ovest dal tardo pomeriggio.

I mari saranno molto mossi sull’Arcipelago e sulle zone costiere. Onde da sud fino al pomeriggio, tendenti a provenire da sud-ovest dalla sera.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!